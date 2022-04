SEOUL - Aktor Yoon Kye Sang akan segera menikahi kekasih non-selebritinya dalam waktu dekat. Hal itu diumumkan agensi sang aktor, Just Entertainment, pada 18 April 2022.

Agensi itu mengungkapkan bahwa pernikahan itu akan digelar secara tertutup di Shilla Hotel, Jangchung, Seoul, pada 9 Juni mendatang. “Karena masih pandemi COVID-19, pesta itu hanya akan dihadiri keluarga dan sahabat,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Senin (18/4/2022).

Yoon Kye Sang pertama kali mengumumkan pernikahannya pada Agustus 2021. Kala itu, dia dan istrinya hanya mendaftarkan pernikahan itu secara negara namun belum menggelar resepsi karena pandemi COVID-19.

“Karena COVID-19, kami masih mendiskusikan bagaimana dengan resepsi pernikahan. Jadi, kami memilih untuk mendaftarkan lebih dahulu pernikahan kami,” katanya saat menjadi bintang tamu program You Quiz on the Block, pada 17 November 2021.

Kepada Yoo Jae Suk, Yoon Kye Sang mengaku, sangat bahagia dan merasa lebih aman dengan pernikahannya. “Aku bisa bilang, aku sama sekali tidak merindukan kehidupan single aku sebelumnya. Benaran,” imbuh Yoon Kye Sang.*

(SIS)