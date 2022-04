JAKARTA - YouTuber Reza Arap Oktovian memutuskan untuk istirahat sejenak dari media sosial. Meski tak membeberkan secara detail, namun dia menilai, keputusan itu diambil setelah merasa ada yang salah dengan dirinya.

Keputusan tersebut diungkapkannya lewat sederet unggahan di Story Instagram, pada Kamis (14/4/2022). “I’m going to take time off from social media (Aku akan rehat dari media sosial),” ujarnya.

Dalam unggahan berbeda, suami selebgram Wendy Walters itu menuliskan, “All of your assumptions were right. Yes, I am not okay. (Semua asumsi kalian benar. Ya, aku sedang tidak baik-baik saja).

Pada akhir keterangannya, dia mengungkapkan, selama masa vakum tersebut, dia menyerahkan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan unggahan di media sosial kepada manajemennya. “I love you. I do (Aku mencintai kalian, benaran),” tutur YouTuber 34 tahun tersebut.

Sepanjang 2022, Reza Arap memang diberondong sederet permasalahan. Dimulai dari keterlibatannya di ajang peragaan busana di Paris, Perancis, pada awal Maret 2022 hingga kasus investasi bodong Doni Salmanan.

Dalam kasus itu, dia diduga menerima aliran dana dari hasil penipuan yang dilakukan Doni. ‘Saweran’ Rp1 miliar yang diterimanya dari Doni saat bermain game online dikembalikan kepada polisi sebesar Rp950 juta.

Terbaru, dia sempat menjadi pembicaraan publik saat menanggapi komentar seorang warganet yang menudingnya tak menghargai umat muslim di bulan puasa. Alasannya, karena sang YouTuber mengunggah foto makanan di media sosial.

“Menghargai kalian yang berpuasa bukan dari gue ngepost Story sih. Lagipula itu hak gue. Sorry not sorry, jangan lupa hargai juga yang tidak berpuasa. Kalian buka karakter utama dalam hal ini,” kata Reza Arap.*

