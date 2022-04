JAKARTA - Sukacita bulan suci Ramadan ternyata tak hanya dinikmati oleh umat muslim. Hal ini lah yang juga dirasakan Boy William, meski dirinya bukan penganut agama Islam.

Aktor Laundry Show ini mengaku, menyukai suasana tiap kali Ramadan. Dia turut merasakan aura ketenangan serta perilaku baik dari semua orang di bulan suci ini.

"I love Ramadan (aku suka Ramadan). Semua santai, semua tenang. Semua orang kayak lagi dalam kebiasaan terbaiknya," kata Boy, ditemui MNC Portal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (11/4/2022).

Boy menilai Ramadan adalah bulan yang baik. Meski tak ikut kegiatan berpuasa, dia tetap menyukai kedatangan bulan suci bagi umat Muslim ini setiap tahunnya.

"Everybody is like very nice and peacefull (semuanya sangat baik dan damai). Ramadan adalah bulan yang bagus. Setiap tahun aku suka bulan Ramadan," katanya lagi.

Setelah Ramadhan, Boy pun menantikan momen Idul Fitri karena pekerja di rumahnya beragama muslim. Bahkan, dia dan keluarga biasa merayakan bersama para pekerjanya, merasakan euforia hari kemenangan bagi umat Islam.

