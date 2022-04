JAKARTA - Ajang Dare To Be The Next Superstar Season 2 telah dihelat. Ajang ini berhasil menemukan pemenang, yakni Mad Elephant dari kategori musik dan Arief Hadinata dari kategori visual art, yang berhasil meraih predikat juara 1 serta mendapat hadiah masing-masing senilai Rp 100 juta.

Penyelenggara, Nathaniel W Utomo mengatakan para juara Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 dari kategori musik dan visual art adalah mereka yang terbaik dari kacamata dewan juri yakni Rekti Yoewono, Ronald Steven, dan Nadia Yustina di kategori musik, serta Oom Leo, Popo Mangun, Hana Madness, Bunga Fatia, dan Streoflow di kategori visual art. Peningkatan kualitas dan variatifnya karya dari finalis membuat penentuan pemenang DTBTNS Season 2 berlangsung panas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh musisi dan seniman muda berbakat yang telah berpartisipasi pada DTBTNS Season 2. Animo yang tinggi dengan hampir 1.000 submission dan betapa ketatnya proses kurasi di DTBTNS tahun ini, baik ketika pemilihan finalis maupun pemenang menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Selamat untuk para juara, semoga gelar juara DTBTNS Season 2 dengan berbagai pengalaman dan ilmu yang didapat, menjadi langkah yang baik untuk menapaki karier kalian di bidang musik maupun visual art,” ujar Nathan.

Pengumuman pemenang DTBTNS Season 2 disiarkan secara live pada fase final judging, Kamis (31/3) di channel Youtube Supermusic dan website Superlive.id. Di hari itu, para finalis mempersembahkan karya terbaik mereka ke hadapan para juri untuk memperebutkan total hadiah Rp 450 juta. Karya musik dan visual art yang merupakan pengembangan para finalis dari hasil workshop maupun tantangan dari para juri tersebut lantas dinilai langsung oleh expert untuk menentukan pemenang.

Mad Elephant merasa bersyukur sekaligus bangga dengan terpilihnya mereka sebagai juara DTBTNS Season 2 dari kategori musik. Membawakan lagu miliknya berjudul ‘Spelling Bee’ dengan aransemen pop funk, karakter Mad Elephant begitu kuat dengan paduan harmoni dari setiap personel dan alunan suara manis dari vokal perempuan. Mereka berhasil merebut hati para juri serta banjir pujian karena tampil all out dan fun di atas panggung saat final judging dengan suguhan koreografi maupun musik yang tasteful.

“Yang pasti seneng banget bisa tampilin yang maksimal dari kami dan alhamdulillahnya bisa menjadi juara. Sempat kaget banget waktu tau submission sampai hampir 1.000 karena jadi makin ketat persaingannya, sampai di babak final judging. Ke depannya kami bakal terus berkarya dan mengembangkan talenta yang kami punya. Terima kasih Supermusic sudah menyelenggarakan ajang yang keren!,” ucap Mad Elephant.

Rekti Yoewono mengungkapkan bahwa kualitas dan variatifnya karya para finalis, serta perbedaan kriteria penilaian dari masing-masing juri membuat perdebatan di meja juri berlangsung alot. Namun setelah melewati berbagai pertimbangan dan menemukan kata sepakat, terpilihlah juara DTBTNS Season 2 dari kategori musik.

“Kelayakan pemenang kami tentukan dari kualitas songwriting dan aransemen, kemampuan memainkan secara live dan showmanship, juga kemampuan menghibur saat di panggung. Semua finalis memiliki keunggulan di masing-masing kriteria tersebut dan memiliki kelayakan tersendiri,” ucap Rekti yang sudah menjadi juri DTBSTNS dua tahun berturut-turut.

Pembetot bas band Mooner ini berharap agar juara DTBTNS Season 2 dari kategori musik maupun kategori visual art punya semangat positif untuk berkarya secara lebih luas dengan potensi yang dimiliki. Di samping itu, Rekti menilai bahwa ajang Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) wajib kembali diselenggarakan di tahun depan, karena sebagai wadah yang tepat untuk menjaring talenta-talenta berbakat Tanah Air yang belum muncul ke permukaan.

“Saya harap semua juara bisa terus berkarya mengoptimalkan keunggulan yang sudah berhasil mereka tunjukkan dan mengasah kemampuan yang menjadi kekurangan saat mengikuti DTBTNS Season 2. Saya rasa penting banget ada DTBTNS Season 3 dan semoga kualitasnya semakin meningkat biar tambah seru dan menarik, walaupun sebagai juri mungkin akan semakin pusing menilainya,” papar Rekti diakhiri tawa.Berikut daftar juara Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2:

Kategori Musik:

· Juara 1: Mad Elephant

· Juara 2: Skibange

· Juara 3: Tremorrage

· Juara 4: Tuan Muda

· Juara 5: The Hygge

Kategori Visual Art:

· Juara 1: Arief Hadinata

· Juara 2: Bhoteld

· Juara 3: Laboer

· Juara 4: Elienmen

· Juara 5: Zeinarivin

(aln)