LOS ANGELES - Thais Aliabadi, dokter kandungan Nikita Willy mengungkapkan pengalaman lucunya saat harus menangani kelahiran anak pertama sang aktris. Cerita itu diunggahnya di Instagram, pada 9 April 2022.

Dokter kandungan sederet pesohor Hollywood tersebut mengaku, tak sempat mengganti gaun dan sepatu heels yang dikenakannya karena harus segera sampai di rumah sakit untuk membantu persalinan aktris 27 tahun tersebut.

“When I get called to do a delivery in my dress and heels!! LOL (Ketika aku ditelepon untuk menangani proses persalinan dan ternyata aku masih memakai dress dan sepatu hak!!),” ujarnya sambil mengunggah kembali Story Nikita Willy.

Dalam foto tersebut, Thais terlihat masih mengenakan dress hitam dengan anting menjuntai. Dari 1.082 komentar yang memenuhi unggahan itu, tampak Kylie Jenner turut memberikan komentarnya.

Kekasih Travis Scott itu memberikan emoji tertawa, mata penuh cinta, dan mahkota untuk dokter yang juga menangani kelahiran anak-anaknya tersebut. Nikita kemudian menjelaskan, Thais sedang berada di acara TV saat dirinya akan melahirkan.

BACA JUGA: Issa Xander Djokosoetono, Nama Anak Nikita Willy

Nikita Willy dalam unggahannya menuliskan, “My doctor was in a TV show premier and I was ready to push. Best doctor ever! (Dokterku sedang syuting acara TV dan aku sudah siap melahirkan. Dokter terbaik yang pernah ada!).” Komentar Kylie Jenner di unggahan Thais Aliabadi itu kemudian ramai dikomentari penggemar Nikita Willy. “Hoki banget dikomen sama Mbak Kylie,” ujar seorang penggemar. Lainnya mengatakan, “Kylie Jenner sampai komen dong.” Nikita Willy melahirkan anak pertamanya, Issa Xander Djokosoetono, di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, pada 7 April 2022, pukul 23.49 PST. Bayi laki-laki itu lahir dalam kondisi sehat dengan bobot 3,25 kilogram.* BACA JUGA: Celine Evangelista Berhijab meski Non-Muslim, Ustadz Zacky Mirza: Enggak Masalah