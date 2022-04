AKTOR Will Smith memutuskan untuk mengundurkan diri dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Hal tersebut tentunya merupakan buntut dari kontroversi dirinya usai menampar Chris Rock di atas panggung dalam perhelatan Oscar 2022 beberapa hari lalu.

Keputusan suami dari Jada Pinkett Smith untuk mundur dari AMPAS disampaikan beberapa hari setelah Akademi memulai 'proses disipliner' terkait insiden kontak fisik yang tak pantas tersebut. Berdasarkan pernyataan resmi yang dikutip dari USA Today, penerima Oscar untuk penampilannya dalam film King Richard itu sengaja menarik diri lantaran tindakannya yang mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan.

“Daftar orang-orang yang saya sakiti sangat panjang dan termasuk Chris, keluarganya, banyak teman dan orang terkasih saya, semua yang hadir, dan audiens global di rumah,” ungkap Smith lewat pernyataan resmi seperti dilansir Okezone dari USA Today, Sabtu (2/1/2022).

“Aku mengkhianati kepercayaan Akademi. Saya merampas nominasi dan pemenang lain dari kesempatan mereka untuk merayakan dan dirayakan untuk pekerjaan luar biasa mereka. Saya patah hati," lanjutnya.

Smith juga mengatakan bahwa dirinya siap menerima segala konsekuensi terkait disiplin dari pihak Akademi. "Saya mengundurkan diri dari keanggotaan Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dan akan menerima konsekuensi lebih lanjut yang dianggap pantas oleh Dewan," katanya lagi.

"Perubahan membutuhkan waktu dan saya berkomitmen bekerja untuk memastikan tidak akan lagi melakukan kekerasan dengan alasan apapun," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Akademi, David Rubin mengkonfirmasi bahwa organisasi telah menerima pengunduran Smith. Bahkan pertemuan dewan akan kembali dilanjutkan 18 April mendatang untuk membahas kembali terkait pelanggaran serta sanksi. "Kami akan terus melanjutkan proses disipliner kami terhadap Tuan Smith atas pelanggaran Standar Perilaku Akademi, sebelum pertemuan dewan terjadwal kami berikutnya pada 18 April," tambah Rubin. Sebagaimana diketahui, Will Smith menampar Chris Rock di atas panggung usai komedian tersebut membuat lelucon terkait kepala botak istrinya yang disebabkan oleh alopecia. Usai kejadian tersebut, Smith dikabarkan sempat diminta untuk meninggalkan Oscar, namun ia menolaknya.