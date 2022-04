SELEBGRAM Dea OnlyFans rupanya sempat mengalami kekerasan fisik pada 2019 lalu. Naasnya, kekerasan tersebut didapatkannya dari orang tua, yakni ibundanya.

Melalui akun Twitter, Dea OnlyFans sempat mencurahkan perasaannya sesaat usai mengalami kekerasan tersebut. Bahkan dirinya sempat mengunggah foto wajah memar bersimbah darah, terutama pada bagian hidung.

"Ya, ibuku benar-benar melakukan itu padaku, dia menghancurkan wajahku, memaksa untuk menarik piercing ku sampai hidungku robek. Sekarang saya di kantor polisi," tulis Dea OnlyFans pada akun Twitternya Mei, 2019 lalu.

"Saya sudah merekam ketika dia mengatakan saya pelacur, lemah, dan akhirnya dia memukuli wajah saya, menampar wajah saya," lanjutnya.

Dea menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ibunya bukan lantaran dirinya melakukan piercing ataupun mentato tubuhnya. Ia justru menyebut bahwa kekerasan tersebut sudah dilakukan oleh ibunya saat dirinya masih kecil, termasuk melakukan ancaman padanya.

Tak berhenti sampai disitu, perempuan 23 tahun ini juga menyebut bahwa ibundanya sempat menyebut dirinya berlebihan lantaran datang ke kantor polisi dan melakukan visum atas kekerasan yang dilakukannya. Padahal menurut Dea, ibunya sempat melakukan kekerasan yang lebih daripada ini.

"Ibuku berkata, 'Halah luka gitu aja pake visum lapor segala'. Ya bu kamu sudah melakukan lebih buruk dan kejam padaku," tambahnya.

Lewat unggahannya, tersangka kasus pornografi ini sempat menunjukkan hasil visum setelah mengalami tindakan kekerasan. Bahkan, ia mengaku akan mengusut tindakan kekerasan tersebut hingga ke ranah hukum.

"Kurleb hasilnya spt ini untuk kondisi fisikku, mental? Entahlah im broke but i should keep survive. Aku minta doanya semoga kasus ini bisa ditindaklanjuti dgn bijak dan sesuai dgn hukum," tuturnya.

"Rahang gue geser, gigi gue ada yang sampe lepas didalam, pembuluh mata pecah, perut lebam-lebam karena ditendang beberapa kali, hidung masih pendarahan, beberapa luka bekas kuku di wajah, payudara, dan pangkal pada (iya kemarin aku pakai rok dibawah lutut kok)," jelasnya.