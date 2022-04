KABAR duka, Richard Oh meninggal dunia. Ia merupakan bintang film senior Tanah Air.

Richard Oh yang sudah bermain peran di banyak judul film Indonesia ini disebutkan mengembuskan napas terakhirnya di RS Eka Hospital, BSD, Tangerang, Kamis pukul 19.30 WIB.

BACA JUGA:Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Peran OTT untuk Distribusi Film Indonesia Mulai Naik

Kebenaran kabar meninggalnya Richard diperkuat oleh cuitan sutradara, Joko Anwar. Sebagai sahabat, Joko begitu terpukul atas kematian Richard.

"Telah berpulang, sahabat baik, kokoh kita Richard Oh, Kamis 7 April, pukul 19.30. Kokoh, you are greatly missed," tulis Joko Anwar.

Jenazah Richard disemayamkan di rumah duka di Jalan Sulawesi Blok A3 No. 15, Mekar Jaya Sektor XII BSD Serpong. Semasa hidup, Richard dikenal sebagai penulis novel dan sutradara yang memulai karier sejak tahun 1990an. Film terakhirnya yang dirilis adalah Menunggu Bunda. Richard meninggal dunia di usia 62 tahun. Dalam dunia perfilman Richard Oh tak asing. Ia terkenal membintangi semua film Yowis Ben sebagai Papa Nando. Kemudian My Stupid Boss, 3 Dara dan sebagainya.