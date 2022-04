JAKARTA - Nama Zaki Dermawan dan Yohana Christine melejit saat membintangi video klip Cinta Sampai Mati dari Kangen Band. Bagi Dodhy Kangen Band, penampilan kedua model tersebut menambah rasa dan chemistry dalam lagu tersebut.

Seperti diketahui, lagu Cinta Sampai Mati adalah wujud dari sebuah persahabatan dalam berkarya di antara personel Kangen Band dan bisa dibilang sebagai hadiah keberkahan karena mereka kembali berdamai setelah sempat berseteru dan terpisah.

"Kekuatan lagu ini juga didukung oleh kekuatan akting luar biasa dari model video klip dari management artis new QQPRO, Zaki Dermawan dan Yohana Christine. Thanks ya kalian sudah sudah mau membantu kelancaran pembuatan video klip Kangen Band," ujar Dodhy.

Kini, Zaki Dermawan dan Yohana Christine yang berhasil bikin baper banyak orang karena aktingnya yang all out di video klip tersebut, dipercaya kembali oleh manajemen New QQ Production (New QQPro) untuk memerankan sepasang kekasih dalam film berdurasi pendek atau short movie.

CEO dari New QQPro, Kiki Astrida yang akrab dipanggil Astrid, mengutarakan bahwa, ia memproduksi film pendek ini selain untuk menyalurkan bakat para talennya, film ini juga telah diikutsertakan dalam festival Film Pendek TikTok dengan durasi minimal 30 detik dan maksimal 180 detik.

"Saya mempunyai keyakinan terhadap Zaki dan Yohana, bismillah semoga mereka berdua bisa menjadi dua sosok bintang besar yang akan menjadi brand kebangkitan kembali untuk New QQPro," ujar Astrid.

