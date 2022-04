SABDA Ahessa dan Wulan Guritno kian mesra. Mereka baru saja melakukan pemotretan mesra ala Star Trek.

Wulan dan Sabda menjelma menjadi tokoh Star Trek berkulit biru, lengkap dengan antena kepalanya. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru Wulan di Instagram.

"To boldly go where no one has gone before #StarTrek #FirstContactDay," tulis Wulan dalam keterangan, dikutip Rabu (6/4/2022).

Wulan Guritno bersanding di samping Sabda Ahessa yang tampak begitu gagah dengan brewok dan tubuh atletisnya. Di sini potret wajah Sabda nampak tua, yang artinya bisa jadi gambaran masa tuanya kelak.

Sabda pun mengenakan pakaian kontras, memadukan turtleneck hitam dengan jaket merah mentereng. Sementara Wulan Guritno terlihat anggun dalam balutan dress kuningnya.

Potongan cut out pada bagian depan yang mengekspos area dada membuat penampilan Wulan terkesan seksi di sini. Apalagi dress kuning yang ketat itu mempertegas jelas lekuk tubuh langsingnya.

Pesona Wulan pun semakin terpancar dengan model rambutnya yang setengah dikuncir tinggi, menyisakan rambut bergelombang yang menjuntai rapi di depan dada. Aura keseksian dan pesona seorang Wulan Guritno tetap saja terpampang nyata. Wulan dan Sabda memang tak berpose mesra saling berpelukan, tapi potret berkonsep unik ini justru disebut-sebut foto prewedding oleh sejumlah netizen, termasuk artis Aming yang ikut berkomentar di unggahan Sabda Ahessa. Tak sedikit pula netizen yang tampak takjub melihat keduanya. "Photo prewed nya dah jdi ni?" tulis Aming. "Berasa ngeliat wanda sama vision," tulis lin**. "Ko pangling ya, mirip Victoria Beckham kw," tulis mas**. "Prewed paling keren sih," tulis uka**. "Langgeng sampai maut. aamii . Ayo resmikan," tulis ng_**.