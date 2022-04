WULAN Guritno tampil adem mengenakan hijab pashmina putih di awal Ramadhan. Keterangan fotonya pun menenangkan hati saat menyambut Ramadhan.

Di awal Ramadhan, Wulan pun nampak bahagia. Belakangan ia menggaet pria brondong, Sabda Ahessa juga, kerap menghabiskan waktu dengan anak-anaknya yang semakin kompak.

Di Ramadhan kali ini pun, Wulan berdoa agar bisa makin bahagia dan membawa sukacita. Tak hanya dalam dirinya, namun juga orang lain.

"May this Ramadan bring us joy and happiness and be the best Ramadan for all of us, ameen πŸŒ™," tulisnya dlama caption di Instagram wulanguritno.

Ia juga mengucapkan selamat berpuasa di Ramadhan 2022. Penampilan Wulan mengenakan hijab ini pun banjir pujian netizen. "Selamat menjalankan ibadah puasa πŸ™," ungkapnya. "Subhanallah.. Alhamdulillah..🀲🀲🀲," kata riz*** "Selamat berpuasa bidadari cantikβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸ™πŸ™," tambah alf*** "π™ΌπšŽπš—πšπšŠπšπšŠπš” πš›πšŽπš•πš’πšπš’," kata az*** "Mau pake kerudung, gapake kerudung mba Wulan tetep cuanteekk 😍," tambah mam****