SEOUL - D.O EXO akhirnya mengonfirmasi proyek drama terbarunya, setelah absen selama 3 tahun. Dia menjadi aktor utama Prosecutor Jin’s Victory, yang sebelumnya dikenal sebagai True Swordsmanship.

Dalam drama itu, dia akan berperan sebagai Jin Jung, seorang jaksa di Divisi III Kantor Kejaksaan Pusat. Dia dikenal charming namun sedikit ‘gila’ karena menjunjung tinggi keadilan dalam menjalankan pekerjaannya.

Serial ini akan diarahkan oleh Kim Sung Ho, sutradara di balik drama populer, Move to Heaven. Sementara skenarionya ditulis Lim Young Bin yang turut menggarap naskah drama Sketch.

Neo Entertainment yang pernah menggarap The Uncanny Counter dipercaya untuk memproduksi drama ini bersama Blaad Studio. Rumah produksi tersebut memproduksi drama Ashfall dan Along with the Gods.

Kisahnya tentang jaksa bernama Jin Jung yang melawan para penguasa serakah yang melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya. Dia menggunakan cara bijaksana ketimbang konvensional dalam menghadapi mereka.

"Serial ini menawarkan kisah dan adegan yang menyegarkan tentang bagaimana seorang jaksa 'mengacau' di mata lawannya," ujar tim produksi Prosecutor Jin's Victory seperti dikutip dari Soompi, Selasa (5/4/2022). D.O berpotensi beradu akting dengan Lee Se Hee dalam drama ini. Aktris Young Lady and Gentleman itu diketahui sudah mendapatkan tawaran tersebut sejak Februari silam.