TAK disangka, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, orangtua Bibi Ardiansyah sekaligus mertua Vanessa Angel, punya sosok manajer cantik loh. Namanya Syifa Salma yang buat penasaran banyak orang dengan sosoknya. Yuk simak potretnya.

Wanita yang akrab disapa Cipa ini belakangan baru ketahuan kalau dirinya adalah manajer orangtua Vanessa-Bibi. Mengingat jadwal mereka padat, mengalahkan selebgram, maka Haji Faisal dan Dewi menggaet manajer.

Diintip dari laman Instagram ssyifasalma, paras Syifa masih muda. Wajahnya nampak cantik dan dia hobi pamer foto dengan berbagai pose.

Di bio Instagram itu, Syifa juga menulis profilnya sebagai manager of @dewizuhriati @opah_faisal. Syifa sudah punya hampir 50 ribu followers, bahkan Fuji hingga Atta Halilintar sejauh ini menjadi pengikut Syifa.

Berikut ini tiga potret Syifa Salma yang bisa Anda lihat, ditulis Minggu {3/4/2022).

Menikmati ibu kota

Potretnya begitu manis, saat dirinya sedang menikmati suasana malam Jakarta. Syifa tampil kekinian memakai jaket jeans yang kasual, wajahnya tersebyum menghadap ke kamera.

"Keep being a light even though it always makes you die and drown," tulis captionnya.

Di foto ini, Ibunda Fuji pun memuji penampilan sang manajer. "Cantiknya," tulis Oma Gala..



Bergaya di pantai Begitu pula saat di pantai, memakai dress putih dengan motif hitam pendek selutut. Gaya bajunya pun masih terlihat sederhana. Agar makin kece, dia pakai kacamata hitam dan tersenyum lebar saat difoto. "Bitch or beach?," tambahnya. Wajah polos, gayanya mirip Fuji Gaya foto serta berpakaian Syifa ini bisa dibilang mirip Fuji loh. Dia tampol polos dengan tanktop hitam dan celana panjang hitam, bikin kepincut. "Tell me what made you cry all night, meet me I'll give you happiness," tulisnya.