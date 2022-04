MAUDY Ayunda resmi sebagai juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia. Berikut biodata dan agama Maudy Ayunda yang bisa Anda simak.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate mengumumkan secara resmi tentang hal ini. Dia mengatakan, Maudy memiliki skill yang mumpuni khususnya dalam menguasai berbagai bahasa asing.

"Maudy menguasai beberapa bahasa asing, mudah-mudahan akan membantu dalam tugasnya sebagai juru bicara (presidensi G20)," kata Johnny dalam pernyataannya di channel YouTube, Sekretariat Presiden.

Johny menambahkan, selain mahir menguasai bahasa asing, Maudy Ayunda juga dinilai sebagai lulusan terbaik pada program sarjana philosophy, politics and economics University of Oxford.

Kemudian, pelantun lagu 'Untuk Apa' itu juga merupakan lulusan Master of Business Administration dan Master of Arts in Education dari Stanford University.

"Sebagai figur milenial diharapkan (Maudy), dapat menjangkau lapisan masyarakat luas. Terutama generasi milenial dan generasi Z," terangnya.

Lebih lanjut, yuk kenali sosok Maudy Ayunda yang tak asing lagi di dunia hiburan. Berikut ini artikelnya.

Bernama lengkap Ayunda Faza Maudya, lahir pada 19 Desember 1994 di Jakarta. Dia merupakan anak pertama dari Didit Jasmedi R. Irawan (Bapak) dan Muren Murdjoko (Ibu). Memiliki nama akrab Maudy Ayunda, dia adalah seorang aktris, model, penulis, penyanyi, dan juga seorang aktivis. Maudy Ayunda beragama Islam.

Maudy Ayunda memulai kariernya melalui dunia hiburan. Pertama kalinya wanita berusia 26 ini debut pada film 'Untuk Rena' yang diproduksi oleh Miles Film pada 2005 silam. Perannya menjadi 'Rena' dianugerahi penghargaan Aktris Utama Terpilih oleh Festival Film Jakarta 2006 di usianya yang baru menginjak 11 tahun.

Selain itu, dia juga masuk nominasi MTV Indonesia Movie Awards 2006 untuk kategori Most Favorite Rising Star. Pada tahun yang sama, Maudy juga merilis buku pertamanya yang berjudul A Forest of Fabels. Dari seluruh hasil penjualan buku itu dia sumbangkan untuk korban Tsunami Aceh 2004.

Seiring kariernya di dunia hiburan yang cemerlang, pada tahun 2011 Maudy Ayunda membintangi beberapa film, yakni Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, dan Tendangan dari Langit. Tidak puas hanya di dunia akting, Maudy merilis album debut sebagai penyanyi yang berjudul Panggil Aku. Salah satu lagu hitsnya dari album tersebut adalah yang berjudul 'Tiba-Tiba Cinta Datang'. Dalam film Perahu Kertas, dia mengisi soundtrack film yang berjudul sama, yaitu perahu kertas ciptaan Dewi Lestari. Berkat lagu tersebut, dia masuk nominasi dalam kategori Pendatang Baru Terbaik di Anugrah Musik Indonesia 2013. Tidak hanya berprestasi di dunia hiburan, Maudy Ayunda juga berprestasi di dunia akademik. Saat masih duduk di bangku SMA, di salah satu sekolah Internasional. Dirinya memenangkan perlombaan Matematika, Olahraga lari, hingga pidato Bahasa Inggris antar sekolah. Maudy Ayunda juga sempat menjadi trending topic di media sosial karena berhasil diterima di dua perguruan tinggi terkemuka di dunia yaitu, Oxford University dan Columbia University. Setelah menimbang, aktris sekaligus penyanyi ini memilih Oxford University menjadi tujuan menimba ilmunya di jurusan Philosophy, Politics, Economics (PPE). Selama menempuh pendidikan di Negeri Paman Sam, Maudy Ayunda berhasil lulus dengan predikat cumlaude. Setelah itu bintang 'Sang Pemimpi' ini melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terbaik dunia, Standford University. Maudy Ayunda mengambil dua jurusan sekaligus yaitu, Administrasi Bisnis dan Pendidikan. Dengan pencapaiannya selama ini di dunia akademik Maudy Ayunda resmi menyandang gelar, Ayunda Faza Maudya BA, MA, MBA.