JAKARTA โ€“ Layanan streaming Netflix sedang diawasi oleh banyak pecinta Jejepangan. Pasalnya, mereka kini sedang dalam tahap mengembangkan adaptasi live-action dari salah satu anime terlaris di dunia; One Piece.

Sudah mengumumkan para pemeran utamanya sekitar setengah tahun lalu, kini Netflix mulai secara perlahan mengupas tokoh-tokoh mana saja yang akan diangkat lewat adaptasi mereka. Satu karakter yang baru-baru ini terungkap pemerannya adalah Shanks si bajak laut berambut merah.

Lewat Instagram, akun One Piece Netflix mengunggah sebuah video yang menampilkan sang aktor secara perdana; Ia adalah Peter Gadiot, sebelumnya tenar lewat serial Yellowjackets. Dalam video 18 detik ini, Peter memberikan kesan pertamanya mendapatkan peran sebesar Shanks di serial One Piece.

โ€œSenang sekali akhirnya bisa mengungkap bahwa aku akan berperan sebagai Shanks di serial One Piece. Kami baru memulai produksi di Cape Town, dan aku tak sabar menunjukkan hasilnya pada kalian,โ€ ucap Peter.

Kini berusia 37 tahun, Peter Gadiot pertama kali hadir di layar kaca lewat serial Queen of the South. Baru tenar setelah membintangi serial Once Upon a Time in Wonderland, baru-baru ini Peter juga mendapatkan sorotan lebih berkat peran besarnya dalam serial Yellowjackets yang tayang di saluran televisi Showtime.

Di serial One Piece nanti, Peter akan beradu peran dengan aktor dan aktris Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, dan Taz Skylar yang berperan sebagai Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Belum memiliki tanggal tayang, berdoa saja serial adaptasi ini bisa tampil secara memuaskan.

(aln)