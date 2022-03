SEOUL - The New Six alias TNX akan memulai debutnya di bawah bendera P-NATION, pada 17 Mei 2022. Boy group tersebut memiliki enam personel: Woo Kyung Jun, Choi Tae Hun, Jang Hyun Soo, Cheon Jun Hyeok, Eun Hwi, dan Oh Seung Jun.

Keenam personel tersebut merupakan pemenang dari program survival LOUD yang ditayangkan SBS pada pertengahan 2021. PSY awalnya memilih tujuh peserta sebagai timnya dalam ajang tersebut. Selain keenam member TNX, ada juga Tanaka Koki.

Namun karena usia Koki yang masih terlalu muda, maka PSY memutuskan untuk mempersiapkan trainee asal Jepang itu untuk proyek debut selanjutnya di masa depan.

Jelang debut, P-NATION membuka akun resmi TNX di Twitter yang disambut hangat para penggemarnya. “Akhirnya! Aku sudah menunggu lama untuk mereka debut. Saat ini, aku merasa gugup sekaligus antusias,” ujar akun @hxyDJFHli1r6Di9.

Penggemar lain mengapresiasi kerja keras para member TNX hingga akhirnya bisa debut. “Selamat atas debutnya, guys. Kalian sudah melewati banyak hal dan bekerja keras untuk itu,” ungkap akun @ight__tnx.*

BACA JUGA:

EXO Bintangi Travel The World On A Ladder 3 dengan 5 Personel

Will Smith Minta Maaf pada Chris Rock: Aku Salah dan Kelewat Batas

(SIS)