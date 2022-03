ARTIS Jessica Iskandar sudah mulai tak sabar menantikan kelahiran anak keduanya. Hal tersebut bahkan bisa terlihat dari seringnya ia mengunggah foto yang menampilkan perut buncit lengkap dengan kalimat-kalimat berisi ungkapan cintanya untuk calon adik El Barack Alexander.

Seperti di postingan terbarunya, ketika istri Vincent Verhaag ini terlihat melakukan maternity shoot di pinggir pantai. Dalam berbagai potretnya, artis yang akrab disapa Jedar ini tampak anggun memakai gaun berwarna violet.

Tak sendirian, Jedar juga melakukan maternity shoot bersama sang suami dan putra sulungnya. Bahkan, sempat muncul kalimat yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk bisa melihat bayi yang ada dalam kandungannya.

“I Love you baby no.2! We can't wait to see you,” kata Jedar dikutip dari Instagramnya, Minggu (27/3/2022).

Di keterangan fotonya, Jedar sekaligus mendoakan agar buah hatinya selalu sehat. “Sehat-sehat di dalam perut mama ya. Kita berdua harus bekerja sama supaya lancar sampai lahiran. Doa mama papa selalu besertamu,” tulisnya.

Postingan Jedar ini pun menuai ragam komentar warganet. Banyak yang memuji penampilan Jedar yang semakin cantik di kehamilan keduanya ini.

“MasyaAllah cantik banget bumil nih,” kata netizen di kolom komentar.

“Jedar hamil tambah ayuuu poool,” komentar yang lain.

“Makin cantik lagi hamilnya. Sehat dan semoga lancar nanti hari persalinannya,” tulis netizen.

“Aduh meleleh cantiknya…” puji yang lain.

(van)