JUSTIN Bieber akan konser di Jakarta pada November 2022 mendatang. Ada sederet fakta menarik dari konser Justin Bieber berikut yang wajib Anda tahu.

Beliebers pasti sudah melakukan sederet persiapan untuk menyambut konser Justin Bieber di Indonesia.

Konser bertajuk Justice World Tour Jakarta

Bintang Pop Hollywood, Justin Bieber dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam agenda tour konsernya yang bertajuk Justice World Tour.

Hal tersebut diumumkan melalui unggahan di akun Twitter Justin Bieber Analytics @JDBAnalytics. Dalam unggahan tersebut, pelantun Love Yourself itu akan menggelar konser di Jakarta, pada 3 November 2022.

"Justin Bieber akan kembali ke Jakarta, Indonesia pada tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian dari konser tournya bertajuk Justice World Tour," tulis JDB Analytics, Rabu 23 Maret 2022.

Venue

Penyanyi internasional ini kembali menggelar konsernya di Stadion Madya, Gelora Bung Karno Jakarta pada 3 November 2022. PK Entertainment selaku promotor dari konser Justin Bieber bahkan telah mengantongi izin dari pemerintah terkait penyelenggaraan acara tersebut.

Harga tiket konser Justin Bieber

Chief Marketing Officer Blibli Edward Kilian Suwignjo mengatakan, pembelian tiket konser Justin Bieber tiketnya mulai tanggal 29 Maret 2022 di jam 10.00 lewat aplikasi dengan keyword justinbieberinjakarta.

Tiket dibagi dalam delapan kategori, mulai dari category 1 Rp6 juta, category 2 dengan harga Rp4,4 juta, category 3A dan 3B dengan harga Rp3,4 juta, category 4 dengan harga Rp2,4 juta, category 5A dan 5B dengan harga Rp1,5 juta dan Hold On VIP Package dengan harga Rp5,25 juta Peaches VIP Package Rp6,25 juta dan Gosh VIP Package Rp8,5 juta.

Edward menambahkan, "Konser ini kami harapkan dapat membawa angin segar bagi kebangkitan industri kreatif, sekaligus mewujudkan segala kebutuhan sehari hari dan gaya hidup masyarakat Indonesia."

Wajib protokol kesehatan

Pihak penyelenggara akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Termasuk mewajibkan para pembeli tiket menyertakan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Untuk saat ini protokol kesehatan masih sesuai dengan protokol yang berlaku saat announce sekarang seperti yang sudah di-mention," kata Peter Harjani Founder and Chief Executive Officer PK Entertainment dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.

Disambut penggemar

Banyak penggemar Justin Bieber di Indonesia yang tentu saja bahagia mengetahui bahwa pelantun Never say Never itu akan menyambangi Indonesia.

"Im crying, siapkan mental dan duit kalian" ujar netizen.

"Sumpah gue langsung mengeluarkan air mata, karena udah ada rencana mau beli yang di Kuala Lumpur tau-taunya dia ke Jakarta, aaaahhhh merinding" komentar yang lain

"Nangis senangisnya akhirnya bisa ketemu dia sedekat itu" tulis netizen.