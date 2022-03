JAKARTA - Andien menjadi salah satu pesohor Tanah Air yang mengungkapkan duka atas berpulangnya penyanyi Keith Martin. Hal itu diungkapkannya lewat kicauan di Twitter, pada 25 Maret 2022.

“RIP Keith Martin,” ujarnya, dilanjutkan sepenggal lirik Because of You, salah satu lagu hits mendiang yang dirilis pada 2004.

“Because of you, my life has changed. Thank you for the love and joy you bring (Karenamu, hidupku berubah. Terima kasih atas cinta dan sukacita yang kau bawa),” tulis Andien dalam kicauannya tersebut.

Menanggapi unggahan pelantun Gemintang tersebut, akun Twitter @tonyprawira_ menuliskan, “Banyak kenangan diiringi lagu ini. Thank you for the joy you bring, Keith Martin.”

Jenazah musisi 55 tahun itu ditemukan di apartemennya di kawasan Libis, Quezon City, Filipina, pada 25 Maret 2022, pukul 14.00 PHT. Melihat kondisi mayat yang mulai membusuk, Keith diprediksi meninggal dunia seminggu lalu.

“Namun saat ini, kami masih menunggu hasil autopsi,” ujar Sheree Bautista, penyanyi sekaligus sahabat mendiang, dikutip dari Philippine Entertainment Portal, Sabtu (26/3/2022).*

(SIS)