QUEZON CITY - Keith Martin sempat mengeluh tidak enak badan sebelum ditemukan meninggal dunia di apartemennya di Libis, Quezon City, Filipina, pada 25 Maret 2022, pukul 14.00 PHT.

Hal itu disampaikan sang sahabat, penyanyi dan aktris Sheree Bautista. "Terakhir bertemu, dia bilang tak enak badan. Aku minta dia bertemu dokter," ujarnya dikutip dari Philippine Entertainment Portal, Sabtu (26/3/2022).

Beberapa hari sejak pertemuan itu, penyanyi 40 tahun tersebut sempat mengirim pesan singkat pada Keith Martin. Isinya, permintaan agar pelantun Because of You itu menjadi bintang tamu dalam podcast terbarunya.

Namun Keith tak pernah membalas pesan itu. Sesuatu yang menurut Sheree cukup aneh. "Dia biasanya membalas pesanku kurang dari 1 menit. Tapi kali ini, dia sama sekali tak membalasnya," kata Sheree menambahkan.

Keanehan tersebut akhirnya terjawab ketika salah satu teman menelepon Sheree dan mengatakan Keith Martin sudah meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan setelah tetangga komplain tentang bau busuk yang berasal dari unit apartemen sang musisi.

Tetangga kemudian menghubungi petugas keamanan dan pemilik unit apartemen. "Keith Martin diperkirakan sudah meninggal selama seminggu dan kami masih menunggu hasil autopsi. Saat ini, jenazahnya ada di rumah duka," ujarnya.

BACA JUGA: Penyanyi Because of You Keith Martin Meninggal Dunia

Keith Martin Meninggal Tanpa Keluarga Sheree Bautista menyebut, Keith Martin meninggal dunia tanpa keluarga atau orang terdekat di sisinya. Bahkan sang musisi dan kekasihnya yang diketahui orang Filipina telah mengakhiri hubungan asmara mereka pada tahun lalu. Di lain pihak, penampilan terakhir Keith Martin di depan publik terjadi di pernikahan penyanyi Daryl Ong dan Dea Formilleza, di Antipolo, Provinsi Rizal, Filipina, pada 12 Maret silam. Dia diketahui sempat jamming bareng Dary menyanyikan lagu Boyz II Men.* BACA JUGA: Profil Dea OnlyFans, Selebgram Seksi yang Diciduk Polisi karena Pornografi