JAKARTA - Faith Christabelle kembali membuat video cover lagu di YouTube. Kali ini, dia memilih untuk mengcover lagu I Can’t Wait yang dipopulerkan PJ Morton.

Lagu itu bercerita tentang perasaan rindu seseorang terhadap kekasihnya. Dengan penuh penghayatan, Faith menyampaikan emosi dalam lagu tersebut dengan baik ditambah permainan riff and runs yang ciamik.

"Teknik riff and runs Faith bikin hati gemetar. Semangat Bu Bos," ujar seorang penggemar. Lainnya mengatakan, "Suaramu memang yang terbaik!"

Sekadar informasi, Faith Christabelle merupakan penyanyi muda jebolan The Voice Kids Indonesia Season 4. Tak hanya punya suara merdu, dia juga memiliki kemampuan menciptakan lagu yang membuat para coaches terpesona.

Bakat dan karisma itu membawa Faith menjadi 1st runner up ajang The Voice Kids Indonesia 4. Kemudian dia merilis single perdana berjudul I Love Your Smile. Kini, dia kerap merilis cover lagu sebagai pengobat rindu penggemarnya.

Penasaran dengan teknik riff and runs Faith Christabelle dalam menyanyikan I Can't Wait? Anda dapat menontonnya di channel YouTube Faith CNS.*

(SIS)