JAKARTA - Kabar duka dari dunia perfilman Indonesia, Roni Galoeng meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh aktor Tengku Tezi melalui Instagram miliknya @tengkutezi, di mana Roni juga merupakan manajernya selama ini.

Tengku Tezi pun mengucapkan kalimat selamat tinggal kepada Roni. Sebab berkat bantuan Roni, kini Tezi bisa berkarir di dunia entertainment.

"Selamat jalan abangku, adikku, ayahku, temanku, sahabatku, musuhku, tukang masakku, tukang ngomelku, supirku, managerku, RONI HUTAGALUNG, yg jadiin gw, yg bikin gw bisa jd seperti sekarang, org kampung dekil ga ngerti apa apa, bisa lu ubah jd gw yg sekarang, ga bisa gw sebutkan jasa lu 1 per 1 bang," tulis Tezi dalam keterangan unggahan fotonya itu.

Tezi juga mengatakan, bahwa semasa hidupnya Roni tidak pernah mau mengaku kalau dirinya sedang sakit. Bahkan saat dirinya akan mengantar sang manajer ke rumah sakit, Roni malah menolaknya karena takut menyusahkan orang lain.

"Sampai td mlm gw kepanggil kan bng? Jam 12.00 gw ke rmh lu, elu tdr, masih nafas, jam 12.15 lu uda gada bng, td mlm anak anak lu yg sibuk semua ngumpul bng, kami pelukan nangisin lu, krn lu pernah nanya kan? "Kalo gw mati lu pada nangis ngga ya ji? Bakal kehilangan ga ya ji? " tuturnya.

Tak hanya Tengku Tezi, Tyas Mirasi yang juga di bawah manajer Roni Galoeng juga merasa sangat kehilangan. Tyas mengatakan, bahwa Roni selalu percaya akan talentanya di dunia entertainment.

Tyas menganggap Roni bukan hanya sekedar manajer saja, tapi sekaligus menjadi sahabatnya selama ini.

"Makasih udah jadi manager,sahabat & saudara gue selama ini. Makasih udah bawa gue nemuin kebahagiaan gue. Sekarang lo yang gantian nemuin kebahagiaan lo yang abadi ya bun. Gonna miss you so much bun." kata Tyas.

(aln)