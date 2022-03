JAKARTA – Sony Pictures akan merilis film Marvel terbaru mereka yang berjudul Morbius. Sudah sempat ditunda berkali-kali, ternyata film ini disebut tak memuaskan oleh para kritikus.

Pertama kali diumumkan pada bulan Januari 2020, Morbius adalah film ketiga dari franchise Sony’s Spider-Man Universe yang mengikuti jejak Venom dan Venom: Let There Be Carnage. Film ini akan berfokus pada sang tokoh titular; seorang dokter dengan kelainan darah yang mendapatkan kekuatan vampir dari percobaannya sendiri.

BACA JUGA:Sony Pictures Kembali Tunda Jadwal Tayang Morbius





Belum lama ini ditayangkan perdana kepada beberapa kritikus dan jurnalis, kini dunia maya sudah mulai kedatangan ulasan-ulasan dini dari mereka yang sudah menonton. Salah satu ulasan berasal dari jurnalis film bernama Brandon Matthew yang menyebut film ini membosankan.

“Kudengar dari beberapa orang yang sudah menonton, film ini sangat membosankan dan tak perlu diperhitungkan. Ceritanya tidak konsisten, yang konsisten cuma kejelekannya,” tulisnya di Twitter dilansir dari CBR, Selasa (22/3/2022).

Menulis bahwa film ini hanya punya segelintir momen bagus dan dua sampai tiga easter eggs saja, Brandon tak menyarankan para penggemar film Marvel untuk menanti film ini. Malahan, lebih baik tunggu tanggal rilis di layanan streaming saja, ungkapnya.

Potensi kegagalan film Morbius memang sudah diperhitungkan sejak pertama kali film ini diundur dua tahun yang lalu. Meski awalnya disambut meriah oleh para penonton yang penasaran, menghabiskan dua tahun tanpa kepastian tentunya membuat sorakan fans semakin memudar seiring waktu.

Akan dibintangi Jared Leto sebagai tokoh utama, Morbius akan tayang pada tanggal 1 April mendatang. Melihat satu ulasan jelek di atas, masihkah tertarik nonton film ini?

(aln)