LOS ANGELES- Penyanyi Taylor Swift dikabarkan akan mengisi soundtrack film terbaru produksi Reese Witherspoon, Where the Crawdads Sing. Pelantun Blank Space tersebut juga akan menulis lagunya sendiri yang berjudul Carolina.

Kabar tersebut dibagikan Taylor Swift dalam postingan terbarunya di Instagram. Dia membagikan trailer film Where the Crawdads Sing dalam unggahan tersebut.

"Where The Crawdads Sing adalah novel yang benar-benar hilang ketika saya membacanya bertahun-tahun yang lalu," kata Taylor Swift dikutip di Instagram, Rabu (23/3/2022).

"Begitu saya mendengar ada film yang sedang dikerjakan yang dibintangi oleh @daisyedgarjones yang luar biasa dan diproduksi oleh @reesewitherspoon yang brilian, saya tahu saya ingin menjadi bagian darinya dari sisi musik," imbuhnya.

Taylor Swift juga menegaskan, dirinya merupakan satu-satunya penulis di trek tersebut. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa itu diproduksi oleh kolaborator Folklore dan Evermore milik Aaron Dessner "Saya ingin membuat sesuatu yang menghantui dan halus untuk mencocokkan cerita yang memesona ini,” katanya. Novel terlaris New York Times, Where the Crawdads Sing (Delia Owens) berkisah tentang seorang gadis bernama Kya saat dia belajar bagaimana bertahan hidup sendiri di rawa North Carolina setelah seluruh keluarganya meninggalkannya. Kisahnya menjadi rumit ketika dia menemukan dirinya dikejar secara romantis dan seksual oleh dua pria muda di kota, dan bahkan lebih kompleks ketika salah satu dari pria muda itu ditemukan tewas dan dia dituduh melakukan pembunuhannya. Taylor Swift bisa dibilang sebagai veteran soundtrack film saat ini. Kontribusi dimulai pada 2009, ketika dia berbagi "Crazier" dengan Hannah Montana: The Movie, dan sejak itu dia menulis lagu untuk franchise Hunger Games ,Valentine Day, One Chance, dan Fifty Shade's Darker.