JAKARTA โ€“ Di akhir bulan Maret 2022, Marvel Cinematic Universe akan kembali ke hadapan penggemar lewat serial Moon Knight. Direncanakan sebagai serial pendek, Moon Knight disebut punya potensi berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar lagi.

Moon Knight adalah serial mendatang dari jagat sinema Marvel yang akan dirilis sebagai pembuka MCU di tahun ini. Dibintangi oleh Oscar Isaac dan Ethan Hawke, serial ini akan berfokus pada Marc Spector; seorang lelaki dengan kepribadian ganda yang diberkahi kekuatan dewa Mesir dan menjadi superhero.

Meski direncanakan tayang sebagai serial pendek sepanjang enam episode, aktor Ethan Hawke menyebut bahwa Moon Knight punya potensi untuk berlanjut dalam medium berbeda. Bahkan, di mata Ethan, serial ini bisa menjadi kisah asal-usul dari sebuah franchise yang lebih besar.

โ€œMoon Knight adalah serial yang bisa berdiri sendiri di luar MCU,โ€ ucapnya dilansir dari IGN, Senin (21/3/2022), โ€œuntuk sekarang, serial ini memang direncanakan berjalan enam episode saja; tapi, kalau penonton suka, Moon Knight bisa menjadi sebuah awal franchise yang lebih besar.โ€

Di tahun 2022 ini, Marvel Cinematic Universe akan merilis setidaknya enam judul yang ditebar di layar lebar dan layar kaca; mulai dari Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan masih banyak lagi. Merupakan franchise raksasa yang tampak tak pernah istirahat, tentunya tak heran mendengar Marvel Studios berani memperpanjang judul-judul terbaiknya.

Menjadi serial MCU pertama yang bernuansa kelam dan penuh kekerasan di Disney+, serial Moon Knight akan debut pada tanggal 30 Maret mendatang. Serial ini disutradarai oleh Mohamed Diab, Justin Benson, dan Aaron Moorhead.

(aln)