PENYANYI sekaligus pencipta lagu, Billie Eilish, diketahui sempat membuat lagu soundtrack untuk film James Bond berjudul No Time to Die. Saat menghadiri podcast Deadline's Crew Call bersama saudara laki-lakinya, Finneas O'Connel, pelantun Ocean Eyes ini terdengar mengungkapkan perasaannya saat dipercaya untuk membuat lagu tersebut.

Dilansir dari Metro, Selasa (22/3/2022), Billie Eilish mengakui bahwa dia merasa tertekan dan depresi saat menyempurnakan lagu tersebut. Menurut Eilish, sumber utama penyebabnya adalah saat Daniel Craig, peran utama James Bond sendiri harus menyetujui lagu tersebut sebelum ditampilkan dalam film.

"Daniel harus menjadi orang yang menandatanganinya dan itu adalah masalah yang sangat besar baginya, ini adalah 17 tahun terakhirnya atau sesuatu, dan itu sangat berarti baginya," ucap Billie Eilish.

Lebih lanjut, pemenang Grammy Awards itu mengatakan bahwa Daniel Craig meminta Billie Eilish untuk membuat lagu yang sangat bagus. Pasalnya, lagu tersebut menjadi yang terakhir bagi Craig dalam bermain film.

"Itu adalah film terakhirnya, itu adalah sesuatu yang telah mengambil alih hidupnya selama dia melakukannya dan sangat penting. Tentu saja film ini akan menjadi yang paling penting karena ini yang terakhir," ujar Billie Eilish.

Sebagaimana diketahui, lagu No Time to Die sendiri dirilis pada Februari lalu meski filmnya ditunda hingga April 2021 karena pandemi Covid-19. Meski begitu, lagu itu berhasil mencapai posisi enam di Billboard Hot 100 dan mendapatkan nominasi Grammy Awards 2021 untuk kategori Best Song Written for Visual Media.

Billie Eilish sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak penyanyi yang berkontribusi membuat lagu tema James Bond. Termasuk diantaranya Adele, Jack White, Alicia Keys, Tina Turner, Wings, Chris Cornell, dan Shirley Bassey.

