LONDON - Aktor Marvel Tom Hiddleston dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahannya dengan aktris Zawe Ashton. Hal itu diketahui setelah sang aktris memamerkan cincin pertunangannya di red carpet BAFTA 2022, pada 13 Maret silam.

Page Six melaporkan, cincin pertunangan aktris The Handmaid's Tale itu merupakan cincin berlian berbentuk oval yang dikelilingi batu-batu kecil. Mike Fried, CEO of The Diamond Pro memprediksi, cincin tersebut senilai USD150.000 (Rp2,15 miliar).

"Cincin itu memiliki sentuhan klasik dengan banyak karakter. Aku rasa, Tom Hiddleston membutuhkan banyak waktu untuk mendesain cincin yang begitu menakjubkan itu," ungkap Mike Fried dalam penjelasannya.

Aktor pemeran Loki dalam film-film Marvel tersebut pertama kali bertemu Zawe Ashton di panggung musikal, Betrayal, pada 2019. Kala itu, mereka berperan sebagai suami istri dalam pertunjukan karya Harold Pinter tersebut.

Selanjutnya, mereka debut sebagai pasangan kekasih di red carpet Tony Awards pada 2019. Kala itu, Betrayal berhasil menembus empat nominasi dalam ajang prestisius tersebut, termasuk kategori Best Actor in a Play.

Tom Hiddleston memang terbilang pelit berbagi cerita tentang kehidupan asmaranya bersama Zawe Ashton. Kepada Entertainment Weekly, dia mengaku, memisahkan antara kehidupan profesional dengan asmaranya. "Aku mencintai karierku dan berkomitmen untuk menghasilkan karya-karya terbaik di industri ini. Aku tak ingin, kehidupan profesional dan pribadiku saling berbenturan. Dua hal itu harus dipisahkan," tutur mantan kekasih Taylor Swift tersebut.