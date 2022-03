JAKARTA - Deddy Corbuzier akhirnya menanggapi tantangan Vicky Prasetyo untuk duel di atas ring tinju. Dia kemudian memberikan jawaban lewat sebuah video bersama putranya, Azka Corbuzier.

Dalam video itu, dia menanyakan pendapat sang putra atas tantangan mantan suami Kalina Oktarani tersebut. Namun Azka ternyata memberikan jawaban tak terduga atas permintaan ayahnya itu.

“Biarkan aku saja. Aku melawan Om Vicky. Come on, lets go. Ini bakal keren banget,” kata Azka sambil mengepalkan kedua tangan di depan wajahnya dikutip dari akun Instagram Deddy Corbuzier, Jumat (18/3/2022).

Pada akhir videonya, kekasih Sabrina Chairunnisa itu kemudian memberikan pesan singkat pada presenter kontroversial tersebut. “Tuh, Vick. Gue mah sudah tua, biar lo yang lawan dia,” kata mantan mentalis 45 tahun tersebut.

Unggahan Deddy Corbuzier itu kemudian ramai dikomentari warganet. Beberapa pengguna Instagram khawatir, Vicky Prasetyo akan kalah telak di tangan remaja 15 tahun tersebut.

Pengguna Instagram lainnya mengatakan, "Vicky Prasetyo bakal jadi bala-bala bentar lagi." Lainnya mengungkapkan, "Lo cari rumah sakit saja dari sekarang Vick. Booking saja dulu. Terus jangan lupa tulis wasiat buat anak-anak lo." Beberapa warganet juga menilai, aksi Azka menggantikan ayahnya melawan Vicky dinilai sebagai bentuk balas dendam setelah pernikahannya dengan Kalina Oktarani kandas. "Dendam banget nih kelihatannya si Azka sama Vicky," ujar warganet. Sebelumnya, Vicky Prasetyo sudah lebih dulu berlaga di atas ring tinju melawan Aldi Taher. Kala itu, pria yang kerap menyebut dirinya sebagai gladiator itu berhasil mengalahkan mantan suami siri Dewi Perssik itu.*