REZA Arap menjadi salah satu dari sejumlah artis yang ikut terseret kasus penipuan judi online berkedok trading Doni Salmanan. Ia pernah disawer Rp1 miliar oleh Doni Salmanan.

Reza Arap pun dipanggil menjadi saksi oleh Bareskrim Polri dan datang pada hari ini, Kamis (17/3/2022).

Pengusutan dilakukan karena personil Weird Genius ini sempat menerima ‘uang panas’ hingga Rp1 Miliar dari Doni Salmanan. Hal itu terjadi saat Reza Arap unjuk kebolehannya dalam bermain game Ragnarok X yang bisa disaksikan secara live streaming.

Melalui YouTube ‘yb’ miliknya, suami model Wendy Walters ini mengungkapkan kronologis lengkap dari peristiwa menghebohkan yang terjadi pada 3 Juli 2021 itu.

Semua berawal saat Arap melakukan live streaming yang memungkinkan para penonton untuk memberikan ‘saweran’ terhadap dirinya. Saat itu, Doni Salmanan yang menjadi salah satu penonton melemparkan uang sebesar Rp10 juta beberapa kali, yang mana Arap sempat menganggap hal itu bercanda.

“Kok gue lihat nya Rp10 ribu ya,” ucap Arap yang kaget setelah nominal yang sama masuk secara terus menerus.

Setelah sukses mendapatkan perhatian sang YouTuber, Doni Salmanan terus menggencarkan aksi nya dengan melempar nominal uang yang lebih besar yakni Rp20 juta dan beberapa kali Rp50 juta. Melihat hal itu terjadi secara terus menerus, Arap pun sampai bercanda bahwa ia akan memutuskan untuk pensiun dari musik.

“Okay, i quit music and become full time live streamer,” celetuk pria yang sempat menjuluki dirinya ‘Gamers Ganteng Idaman’ itu.

Hanya dalam waktu 15 menit saja, uang yang terkumpul dari Doni Salmanan sudah mencapai Rp400 juta, hal yang semakin membuat Arap terheran-heran.

“Aku mendapatkan saweran dari pria bernama Doni Salmanan 400 juta rupiah dalam waktu 15 menit. Bro stop it,” ucapnya.

Tidak berhenti sampai disitu saja, Doni Salmanan terus menambahkan pundi-pundi sawerannya untuk Arap, kali ini dengan nominal yang lebih besar yakni beberapa kali Rp50 juta dan sesekali Rp20 an juta.

Puncaknya adalah saat pria asal Bandung ini menambahkan Rp100 juta kepada Reza Arap untuk menggenapi seluruh ‘donasi’ nya sebesar Rp1 miliar bagi sang YouTuber.

Hal itu pun membuat Arap akhirnya ‘menyerah’ menganggap tindakan Doni Salmanan adalah sebuah candaan. Melihat realita yang ada, Arap yang penasaran akhirnya menghubungi Doni secara langsung lewat video call untuk mengucapkan kesan dan terimakasih nya.

“Gila anjin*g. Okay first of all, thankyou. Dalam waktu 1 jam 5 menit lu kasih gue 1 miliar, itu gila. Oke once again thank you, dan dengan rezeki lebih can you just support streamer yang lebih kecil. Thankyou Doni,” tutur Arap memungkasi sesi live-streaming nya.