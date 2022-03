WULAN Guritno sering pamer tato di punggungnya di berbagai kesempatan. Tato itu bergambar bendera Inggris dan Indonesia yang saling menyilang dna buat netizen sering salah fokus.Â

Namun ternyata, tato bendera itu bukan sembarang tato yang dibuat untuk bergaya loh. Sebaliknya, tato tersebut menunjukkan persaudaraan antara Wulan dan adik-adiknya. Pasalnya, mereka kerap terpisah jarak antara Inggris dan Indonesia. Hal ini diungkap Wulan saat berbincang-bincang dengan Vincent dan Desta.

"Intinya tato ini gue bukan tato ikut-ikutan orang pengen keren-kerenan, pengen punya tato, enggak. So, di keluarga gue kita kan adik kakak berpisah nih, Inggris dan Indonesia, jadi kita punya tato persaudaraan which is adek-adek gue juga punya tato yang sama," kata Wulan Guritno dalam kanal YouTube VINDES, dikutip Selasa (15/3/2022).

Selain sebagai lambang persaudaraan, tato bergambar dua bendera itu juga menjadi identitas dan ungkapan rasa cintanya kepada dua negara tersebut. Tak sungkan, Wulan pun memamerkan tato itu kepada Vincent dan Desta.

"Selain tato persaudaraan, bendera Inggris, Indonesia menadakan identitas kita, and then sebagaimana kita cintanya kita pada Indonesia dan Inggris," tutur Wulan.

Meskipun begitu, Wulan Guritno mengaku tak ketagihan membuat tato. Melihat gambar tatonya mulai pudar, dia pun belum terpikiran untuk membuat tato baru lagi. Karena tato yang dimilikinya memang bukan sekadar gaya. "Kalau katanya tato itu nagih, gue nggak," ucap Wulan. Wulan Guritno sendiri dikenal sebagai salah satu aktris senior sekaligus model yang telah menerima banyak penghargaan bergengsi. Tak hanya karirnya di dunia hiburan yang disorot, kehidupan pribadinya pun tak kalah mencuri perhatian publik. Awet muda dan punya badan ideal meski sudah melahirkan tiga kali, Wulan Guritno kerap disebut-sebut hot mom yang masih seperti ABG.