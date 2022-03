VENNA Melinda dan Ferry Irawan telah resmi menikah pada Senin, 7 Maret 2022. Doa sang anak Athala Naufal menuai sorotan.

Venna Melinda dan Ferry Irawan diketahui menikah di Bali dan turut serta dihadiri oleh keluarga. Termasuk dua anak Venna Melinda dari pernikahan sebelumnya dengan Ivan Fadilla Soedjoko.

Pernikahan itu pun disambut hangat oleh kedua putra Venna yakni Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Melalui media sosial Instagramnya, mereka menuliskan doa untuk sang ibunda yang kembali menemukan pasangan hidupnya.

“Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya. Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma,” kata Verrell seperti dikutip dari Instagramnya, Senin (7/3/2022).

Sang adik, Athalla Naufal, juga mengungkapkan doa serupa di Instagramnya. Dia mendoakan agar cinta ibundanya dengan pasangan barunya yakni Ferry Irawan bisa langgeng hingga maut yang memisahkan.

“Alhamdullilah, semoga langgeng terus sampe maut memisahkan… selamat menjalankan lembaran baru buat Mama Venna dan Papi Ferry,” tulis aktor 22 tahun tersebut.

Dalam postingan itu, Verrell dan Athalla juga mengunggah potret serupa di mana mereka mengapit sang ibunda yang tengah berbahagia dengan pasangan barunya. Verrell dan Athalla juga tampak gagah dalam setelan jas yang necis. Seperti diketahui, sebelumnya, Venna Melinda dan Ferry Irawan bertunangan pada 9 Februari 2022. Sebelum resmi menikah, keduanya juga sempat mengunggah foto-foto prewedding bergaya adat Bali.