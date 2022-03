VENNA Melinda dan Ferry Irawan akan menikah hari ini, Senin (7/3/2022). Pesta digelar intim di resor berpemandangan pantai Bali.

Menunggu detik-detik ijab kabul, Venna dan Ferry menengok dekorasi pesta pernikahannya. Meski digelar di taman yang tak luas, namun dekorasi pesta pernikahan Venna dan Ferry ini begitu cantik.

Mereka mengusung nuansa simpel, mengandalkan pemandangan taman dipadu dengan bunga-bunga segar. Venna sendiri mengaku speechless saat melihat langsung dekorasinya.

"Bismillah Ya Allah,,, Mohon Doa nya selalu,, Dalam beberapa jam lagi ,, Insya Allah,, SAH," katanya di Instagram vennamelindareal.

Tak usah penasaran, yuk intip lima potret dekorasi pesta pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan berikut ini ditulis Senin (7/3/2022).

Banyak pajangan foto prewedding

Sebelum memasuki area garden party, tamu disambut dengan dua foto besar Venna Melinda dan Ferry Irawan memakai busana adat nuansa Bali. Mereka sangat bahagia dan tak sabar untuk mengucap ijab kabul hari ini.

"Yeay, senang banget deh," kata Venna

Dapat banyak karangan bunga

"Alhamdulilah,,, Thank you so much @abdulkadirkarding @pagipagiambyartranstvcorp @jck_desaratu viona__rosalina @ekopatriosuper @rizkyanandamusa @melanisuharli @michael.simon @h_sutiyoso

Venna pun pamer deretan karangan bunga suka cita dari rekan selebriti juga anggot DPR, Karangan bunga ini juga diletakkan di bagian depan taman sebelum memasuki gerbang pelaminan mereka.

Dekorasi serba putih

Dekorasi simpel serba putih penuh makna dipilih Venna dan Ferry. Karena mereka mengusung intimate wedding, maka taman yang dipakai pesta tidak luas.

"Assalamualaikum abi," kata Venna.

"Waalaikumsalam sayang," jawab Ferry.

"Ya Allah lihat tuh pagi-pagi sudah pada jadi (dekorasinyanya), thank you banget," ucap Venna.

Lantai pelaminan penuh mawar "Uh lantainya bunga-bunga, Masha Allah, bagus banget, Abi, aku speechless," kata Venna saat jalan ke arah pelaminan di dekat meja ijab kabul. Tentu momen pesta pernikahan Venna dan Ferry pun makin sakral sekaligus membuat para tamu ikut refreshing karena pestanya digelar menghadap laut. "Langsung menghadap ke laut," ujar Venna. Meja ijab kabul di dekat pantai Venna dan Ferry juga mengusung pesta di pinggir pantai. Mereka juga pamer meja ijab kabul bernuansa putih dengan perpaduan bunga pink yang kalem. "Ih keren banget guys," tambahnya. Dekorasi pelamin dan ijab kabul pun tak jauh berbeda dengan bagian depan. Di sepanjang taman juga dipajang foto-foto prewedding bernuansa Bali.