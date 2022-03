BIODATA dan agama Pevita Pearce membuat penasaran publik. Artis cantik yang pernah dekat dengan Ariel NOAH ini sering diisukan pindah keyakinan.

Ya, aktris cantik ini juga baru menjalani sebuah ritual di Bali, di mana dia terlihat mengenakan baju kemben dengan bunga-bunga di rambutnya.

Hal ini terlihat dari unggahannya di Instagram. Para netizen mengira, Pevita Pearce melakukan ritual pindah agama menjadi seorang Hindu akibat foto tersebut.

Pevita pun buru-buru mengklarifikasi ritual yang dilakukannya itu. Dia menegaskan prosesi yang dijalani itu adalah ritual melukat dalam rangka mengatasi rasa trauma, bukan berpindah keyakinan.

“By the way, (melukat) ini (merupakan) prosesi dealing saya dengan trauma. No, I'm not converting, chill (Tidak, aku tidak pindah agama. Santai),” tutur sang aktris di kolom komentar unggahannya.

Biodata dan agama Pevita Pearce. (Foto: Instagram)

Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (7/3/2022), Pevita Pearce sendiri merupakan seorang Muslim yang beragama Islam. Pemilik nama asli Pevita Cleo Eileen Pearce ini lahir pada 6 Oktober 1992 dari pasangan Bramwell Pearce yang berasal dari Wales, Inggris, dan Ernie Auliasari yang berasal dari Banjarmasin.

Pevita Pearce adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya bernama Keenan Pearce dan adiknya bernama Chelsea Qeana Ibelia Pearce. Meski usia sang adik terpaut jauh dengan kakak-kakaknya, mereka tetap saling menyayangi dan kompak sebagai saudara. Pevita Pearce mengawali karirnya di dunia seni peran dengan debut di film berjudul Denias, Senandung Di Atas Awan pada tahun 2006. Selang 2 tahun setelah film debutnya, dia kembali mencoba peruntungannya dengan mengikuti casting film yang berjudul Lost In Love pada tahun 2008. Tak main-main, Pevita melalui berbagai rintangan untuk mendapatkan perannya itu. Pasalnya, dia terancam di Drop Out alias DO dari sekolah hanya demi mendapatkan peran utama di film Lost In Love. Kendati demikian, perjuangannya itu telah membuahkan hasil. Dengan membintangi film tersebut, Pevita Pearce berhasil masuk nominasi sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2008. Setelah itu, karir Pevita Pearce pun semakin melejit di dunia hiburan Tanah Air. Dia langsung mendapat banyak tawaran untuk membintangi berbagai film populer, seperti 5 CM, Sanubari Jakarta, Sebelum Iblis Menjemput, Gundala, hingga film Sri Asih. Salah salah satu karakter yang melekat kuat di ingatan masyarakat adalah ketika Pevita memerankan tokoh Hayati dalam film fenomenal Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Bahkan berkat aktingnya itu, Pevita berhasil mendapat tiga penghargaan sekaligus, yaitu Pemeran Utama Wanita Terpuji dalam Festival Film Bandung 2014, Actress of The Year dalam Indonesian Choice Awards 2014, dan Aktris Terfavorit dalam Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards 2014. Selain bermain film, Pevita Pearce juga didapuk sebagai brand ambassador produk, bintang sinetron, iklan, situasi komedi, model video klip, hingga acara televisi sebagai presenter. Wajahnya pun semakin sering wara-wiri di layar kaca. Meski terlihat sangat feminin, ternyata Pevita Pearce cukup pandai bermain game PUBG Mobile. Bahkan, dia pernah mewakili Indonesia dalam sebuah turnamen internasional PUBG Mobile Club Open Spring Global Final atau PMCO 2019 yang bertempat di Berlin, Jerman. Hebatnya lagi, Pevita berhasil masuk ke dalam nominasi 100 Top Player. Selain menjadi artis, Pevita juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis, mulai dari bisnis makanan, bisnis aksesoris bernama Hippearce, bisnis fashion bernama TRE clothing, hingga menerbitkan sebuah buku bertajuk Our Notebook (Peace In Mind, War At Heart) yang menceritakan perjalanan karir dan kehidupan asmaranya. Tak hanya itu, Pevita juga pernah meluncurkan sebuah startup bernama Qeepo. Saat ini, Pevita Pearce masih aktif menjalani karir sebagai seorang aktris, selebriti dan juga model. Wanita yang hobi traveling dan olahraga ini pun kerap mengunggah aktivitasnya di Instagram @pevpearce.