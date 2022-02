BANJARMASIN - Ferry Irawan dan Venna Melinda tampaknya tak terlalu memusingkan berbagai masalah yang datang di tengah persiapan pernikahan mereka. Alih-alih galau, pasangan ini justru semakin gencar berbagi momen mesra di media sosial.

Seperti saat mereka berkunjung ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan menyusuri Sungai Martapura menggunakan kapal. Ferry kemudian mengunggah video yang berisi kolase foto-fotonya bersama ibu Verrell Bramasta tersebut.

Pada salah satu foto, Ferry terlihat mengecup kening Venna dan bagian lain giliran ibu tiga anak itu yang memeluk sang aktor dari belakang. Kemesraan tersebut mendapat dukungan dari warganet. “My heart will go on with you,” tulis dalam unggahan itu.

Sayang, kemesraan pasangan ini mendapat cibiran dari beberapa warganet. Akun Instagram @krita292 misalnya, mengingatkan Ferry dan Venna untuk tidak mengumbar kemesraan berlebihan mengingat Ferry sempat mengklaim diri telah hijrah.

“Katanya, pacaran syari, apa-apa karena Allah. (Bilangnya) sudah hijrah tapi masih pacaran. Peluk sana sini, pamer kemesraan, padahal sudah tua. Enggak malu ya masih pacaran tapi sudah mesra begini. Belum resmi loh ini,” ujarnya.

Sindiran serupa juga dilontarkan akun @ummu8994 di kolom komentar. “Halalkan dulu. Baru boleh peluk-peluk. Malu sama anak-anaknya yang sudah pada besar,” tutur warganet tersebut. Ferry tampaknya tak peduli dengan komentar pedas dan sindiran dari warganet tersebut. Pada hari yang sama, dia bahkan terlihat mengunggah video mesra lainnya di lokasi yang sama di akun media sosialnya. Persiapan pernikahan Venna dan Ferry sempat terkendala setelah pihak wedding organizer dan vendor cincin pernikahan mundur. Namun pada 25 Februari 2022, mereka sudah mendapatkan vendor cincin pernikahan yang baru. Jika tak ada kendala, maka pasangan ini akan mengucapkan janji pernikahan pada Maret 2022. Ferry Irawan dan Venna Melinda sudah menggelar lamaran pada 9 Februari silam.* BACA JUGA: Onew SHINee Isi OST Drama Forecasting Love and Weather