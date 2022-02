SEOUL - Aktor All of Us Are Dead, Yoon Chan Young dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan langsung oleh agensi sang aktor, Snowball Entertainment.

“Hasil tes PCR Yoon Chan Young dinyatakan positif COVID-19,” ungkap agensi tersebut, dikutip dari Soompi, pada Jumat (25/2/2022).

Sang aktor pertama kali mengetahui dirinya positif COVID-19 lewat tes mandiri sebelum syuting program Knowing Brothers. Dia seharusnya dijadwalkan muncul bersama aktor All of Us Are Dead lainnya dalam program tersebut.

Setelah mendapat hasil positif, Yoon Chan Young langsung menjalankan tes PCR dan mendapat hasil yang sama. Akibat hasil tersebut, syuting Knowing Brothers langsung dibatalkan.

Snowball Entertainment menambahkan, artisnya tersebut telah menerima dua dosis vaksin COVID-19. Saat ini, sang aktor mendapatkan perawatan di rumah dan tidak merasakan gejala yang parah.

Belum lama ini, Yoon Chan Young menjalani syuting episode pertama Sixth Sense 3. Kemudian pada awal minggu ini, para bintang program itu, seperti Lee Sang Yeob, Lee Mi Joo, Jessi, serta sutradara Sixth Sense 3 dikonfirmasi positif COVID-19.*

BACA JUGA:

Yoon Chan Young All of Us Are Dead Bicara Soal Tipe Idealnya

Cerita Krisna Mukti Hidup Beda Agama dengan sang Ibu: Dulu, Nyokap Muslim

(SIS)