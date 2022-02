JAKARTA - Ravi Andika merupakan musisi muda yang baru saja menjalani debut di industri musik. Pria asal Bandung ini, menghadirkan single bernuansa pop disco berjudul My Place.

Dika, begitu dia akrab disapa, tidak hanya ingin menjadi penyanyi, tetapi juga produser musik dan penulis lagu. Oleh sebab itu, ia mulai menulis lagu yang salah satunya diberi judul My Place yang kemudian ia pilih untuk menjadi lagu perdananya dalam berkarir di industri musik.

My Place menjadi debut Ravi Andika di tahun 2022. Dengan warna musik yang mudah didengarkan dengan gaya “pop disco”, My Place memberikan mood yang menyenangkan untuk para pendengar. Meski begitu, lagu ini memiliki lirik yang sebenarnya bercerita mengenai sebuah kisah sedih di belakangnya.

Lewat My Place, Ravi Andika seolah mencoba untuk mengubah stereotip lagu sedih dimana biasanya harus diiringi oleh alunan musik yang juga bernuansa sedih. Mengenai hal tersebut ia mengutarakan, “Menurutku kesedihan itu tidak selalu harus diwakilkan dengan lagu yang terdengar sedih, karena rasa sedih itu sendiri sudah cukup menyakitkan. Kenapa kita tidak mencoba berdamai dengan kesedihan kita dengan sedikit demi sedikit menambahkan rasa bahagia didalamnya? Mungkin dengan begitu, senyuman yang terbalik itu akan kembali lagi.”

My Place bercerita tentang kerinduan akan seseorang yang sebelumnya mengisi hati, namun kini telah pergi. Kerinduan tersebut tertuang dalam lirik yang menggambarkan spekulasi negatif yang disertai amarah dan rasa cemburu. Tertulis dalam lirik "I know somebody's taken my place, inside that little heart of yours...", prasangka buruk mengenai ditinggalkan dan diselingkuhi oleh orang yang dicintai sangat kuat terasa diikuti oleh lantunan melodi sendu nan manis pada setiap bagian chorus nya. Pada akhirnya, keraguan dan rasa sakit yang tidak tertahan perlahan menuntun untuk segera move on, namun masih dengan harapan "I love you too" terucap untuk menyelesaikan segalanya.

Dalam proses produksi My Place, Ravi Andika berkolaborasi dengan beberapa musisi berbakat. Diantaranya adalah Dani Primada & Adi Prisada sebagai Produser, Gege Gumilar sebagai Vocal Producer & Backing Vocal, lalu sebagai Additional Player adalah Ari Firman (Bass) & Aditto Tessar (Guitar).

Tentunya My Place semakin terasa lengkap karena disempurnakan oleh hasil mixing dari Ivan Dewanto, mastering oleh Steve Corrao (SAGE Audio), serta merupakan hasil rekaman oleh Adiw db di studio pribadi Ravi Andika sendiri yang ia namakan "Dika's Chamber".

