BIODATA dan agama Mawar AFI banyak dicari usai dirinya membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan baby sitter sendiri. Yuk simak!

Mawar AFI patah hati lantaran pria yang dinikahinya 10 tahun silam itu disebut berselingkuh dengan baby sitter alias pengasuh anak-anak mereka. Bahkan, sang mantan suami dikabarkan sudah menikah dengan perempuan itu.

Mengenal sosok Mawar lebih dalam, dia merupakan penyanyi Tanah Air. Pemilik nama asli Mawar Dhimas Febra Purwanti ini lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari 1986.

Namanya dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi AFI di salah satu stasiun televisi swasta pada 2003. Mawar berhasil keluar menjafi juara 2 dalam kompetisi tersebut.

Selepas lulus dari AFI, Mawar sempat mengeluarkan beberapa album dengan finalis lainnya. Seperti Menuju Bintang, Menuju Puncak, dan The Best of AFI.

Tetapi gemilang kariernya di dunia tarik seolah meredup. Mawar tak banyak lagi muncul di hingar bingar hiburan Tanah Air dengan banyaknya kemunculan penyanyi muda lainnya.

Lama tak terdengar kabarnya, Mawar sempat terekspos kembali usai diketahui sudah berkeluarga. Dara muda itu sudah menjelma sebagai ibu yang dikaruniai tiga anak.

Tetapi kebahagiaan rumah tangga Mawar ternyata tak berjalan lama. Namanya kembali menjadi sorotan publik setelah kabar orang ke-3 sebagai penyeban kehancuran rumah tangganya mencuat.