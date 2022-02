JAKARTA - Rapper Adrian Khalif menghadirkan sebuah single dengan pesan mendalam bertajuk I’m So Pretty. Single ini menghadirkan sebuah makna mendalam tentang mencintai diri sendiri.

Adrian Khalif mencoba mengajak pendengar untuk menghadapi masalah yang muncul di hidup ini dengan penuh keoptimisan. Lagu I’m So Pretty justru membuat sadar kalau dengan mencintai diri sendiri, kita dengan mudahnya melewati berbagai tantangan kehidupan, sambil mengekspresikan cinta kepada orang yang disayangi.

"I’m looking so lovely, im looking so pretty, looking like more money more problems im feeling so litty,” penggalan lirik I’m So Pretty.

Adrian Khalif mencoba menghadirkan lirik yang mudah dicerna. Sehingga dengan demikian misi dari lagu tersebut tersampaikan dengan jelas.

"Gua puas, sih. This song kayak somewhy sesuai dengan hati gua banget. Kalau ngomongin kesulitan (menulis lirik) nggak ada sih. I feel like balik lagi my comfort zone di rap gua challenge-nya mungkin gimana caranya pesannya dengan mudah lebih nyampe ke orang. Gua, challenge-nya gimana cara liriknya dan penyampaian musiknya itu gampang dan mudah dicerna sama orang," jelasnya.

Selain itu, Adrian Khalif juga berkolaborasi dengan brand fesyen dan teknologi. Kolaborasi ini menjadi bentuk untuk dalam industri musik.

“Kolaborasi antara musik, fashion, dan teknologi ini, menjadi kolaborasi pertama di indonesia. Ini merupakan salah satu cara baru untuk meng-amplify value dalam memperkenalkan visi ke dalam sebuah karya. Dengan bersatunya musik, fashion, dan teknologi, karya ini semakin kokoh untuk menjadi pioneer dalam berkolaborasi dan menunjukkan bahwa kondisi pandemi saat ini tidak serta merta menghambat jalannya Industri kreatif di Indonesia," ujar Arnold J. Limasnax selaku CEO dari E-Motion Entertainment .

(aln)