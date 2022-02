JAKARTA - Tarra Budiman mengabarkan bahwa dirinya positif terpapar Covid-19. Bukan untuk yang pertama kalinya, suami dari Gya Sadiqah ini mengaku sudah dua kali terpapar virus corona.

Dalam unggahannya, bapak satu anak ini terlihat membagikan potret bahwa dirinya tengah mengalami demam dengan suhu 37,8 derajat celcius. Bahkan, ia juga sempat membagikan foto tangannya yang tengah di infus.

"Hey everyone, just wanna say stay safe n healthy, this virus sucks!!!! Kena buat yang kedua kali, sucks but life must goes on aight, jangan lupa vitamin dan jaga badan yaah semuanya, love you ganks ," ungkap Tarra pada unggahannya.

Mengikuti unggahannya, aktor kelahiran Denpasar, Bali ini tampaknya untuk sementara harus tinggal berjauhan dari istri dan anaknya. Terlebih saat ini kakak kandung dari Alshad Ahmad itu tengah mengandung calon anaknya yang kedua.

"Thank you to my wife, for always taking care of me. Love you," lanjutnya.

Dalam kolom komentar, rekan-rekan dari Tarra tampak menuliskan doa untuk kesembuhan dari bintang film Terlalu Tampan tersebut. Termasuk sang istri, yang berharap agar pria 35 tahun itu bisa segera pulih dari Covid-19.

"Cepet - sayangggg! Love youuu!," tulis Gya.

"Get well soon brother ..," tulis Wulan Guritno.

"Semangattt pamannnnn, speedy recovery," tulis Nabila Syakieb.

