JAKARTA - Artis cantik Celine Evangelista acapkali membuat heboh dengan potret seksinya di media sosial. Hal itu membuat artis 29 tahun sering membuat salfok para netizen dengan aksinya tersebut.

Moment potret Celine Evangelista terbaru diunggah dalam akun Instagram miliknya. Dengan menuliskan kata-kata mutiara. Sembari berfoto mengenakan tanktop berwarna putih.

"Everyone makes mistakes in life, but doesn't have to pay for them the rest of their life. Sometimes good people make bad choices. It doesn't mean they're bad he human! Remember when someone does something wrong to you, don't forget the things they said Right," tulis Celine, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (13/2/2022).

Bahkan penampilan mengenakan tanktop berwarna putih dengan rambut panjang yang tergerai disamping. Wajah yang dipulas makeup flawless membuat penampilan Celine begitu cantik.

Sementara melihat penampilan Celine begitu memesona menuai pujian netizen dengan kecantikan ibu tiga anak tersebut. Selain memuji kecantikan Celine, ada juga membeberkan sikap Celine yang begitu ramah ketika diajak foto.

"Cantik banget," tulis igsocmed85

"Panutankuuu semangat mamii," tulis nofiachaerani

"Pernah ketemu ka Celine di mall. Minta foto bareng gak sombong aslinya cantik bangettt. Idolaaa kuu," tulis rntaurusz

"Cantik banget sihh mom satu ini," tulis nthybelove

"Cantikk bngt," tulis inaulifadillah.

(aln)