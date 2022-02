GAYA foto kekinian ala Angela Lorenza sungguh mencuri perhatian. Yuk intip beberapa potret si lady bikers seksi satu ini!

Angela Lorenza merupakan seorang model seksi yang saat ini berusia 25 tahun. Ia diketahui lahir di Jakarta pada 3 Agustus 1995 dan memiliki nama lengkap Elizabeth Angela Lorenza.

Ia diketahui merupakan salah satu selebgram yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,4 juta orang. Bahkan dirinya diketahui sudah memulai karir di dunia modeling sejak 2014, saat usianya baru 19 tahun.

Seperti apa potret Angela Lorenza? Dikutip dari laman Instagram pribadinya @elizabethangelalorenza berikut tiga gaya foto kekinian ala Angela Lorenza yang bisa Anda simak.

Pamer kaki jenjang

Gaya Foto Kekinian ala Angela Lorenza. (Foto: Instagram)

Angela Lorenza nampak seksi saat dirinya pamer kaki jenjang. Dia sedang melakukan sesi photoshoot sederhana dengan celana pendek hitam dan kemeja ketat. Caption yang dituliskan Angel Lorenza ini pun jadi sorotan.

"Jadi orang ngga boleh dikit-dikit ilang, kayak aku dong ke kamu.. dikit-dikit kangen 😛," tulisnya.

Lady biker

Gaya Foto Kekinian ala Angela Lorenza. (Foto: Instagram)

Siapa mau ikut jalan-jalan naik motor bareng Angel Lorenza. Yuk intip fotonya yang satu ini.

Angela Lorenza berpose dengan motor kesayangannya. Dia memakai pakain kasual yang terkesan boyish, memadukan t-shirt maroon dan legging hitam, lengkap dengan rompi ala anak motor. Seksi banget ya!

Body bak gitar spanyol





Gaya Foto Kekinian ala Angela Lorenza. (Foto: Instagram)

Body seksi Angela Lorenza memang sukses bikin terpana. Di rumah saja, dia pamer lekuk tubuh seksinya nan menggoda. Angel pamer gaya seksi pakai tank top hitam dengan dress ketat pendek sepaha biru. Ekspresinya merem sambil senyum bikin salah fokus.

Kalo kamu like foto ini, sama dengan like ( suka ) aku ngga ? 🥺," katanya.

Netizen pun langsung ramai mengomentari foto sang selebgram.

"Yes (suka) 💯% so curved..hmm.hmm🤔💭," kata shah***

"Body goal bgt! You are so beautiful and sexy dear 😍😍😍😍🔥🔥🔥," tambah putra***

"Mantap langsing," puji emil****