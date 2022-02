SEOUL - Aktor muda Nam Da Reum mengumumkan rencananya menjalani wajib militer (wamil), pada 8 Februari mendatang. Hal itu diungkapkannya lewat sebuah surat yang ditulisnya untuk penggemar pada 1 Februari 2022.

Aktor Start-Up itu baru berusia 19 tahun dan sebenarnya belum usia wajib untuk menjalankan wajib militer. Namun dalam surat tersebut, dia mengungkapkan, wamil lebih awal adalah salah satu target pribadinya.

“Setelah jadwal wamilku ditentukan, aku mulai mempersiapkan diri diam-diam. Tapi ada rasa bersalah karena aku tak bisa membiarkan Uniques (fanbase Nam Da Reum) mengetahuinya lebih cepat,” ujarnya dikutip dari Soompi, Selasa (1/2/2022).

Dia mengaku lega bisa menjalani wajib militer di usia muda. “Ketika kembali nanti, aku akan memperlihatkan sisi lain diriku yang lebih dewasa sebagai aktor. Uniques, tolong jaga kesehatan kalian. Terima kasih.”

Nam Da Reum memulai kariernya sebagai aktor cilik dalam drama Beautiful World pada 2019. Dia kemudian bermain dalam sederet drama populer, seperti Boys Over Flowers, Pinocchio, Guardian: The Lonely and Great God, Rain or Shine, The King in Love, hingga While You Were Sleeping.





Dia kemudian bertransformasi menjadi aktor remaja yang tampan dalam drama Come and Hug Me, Radio Romance, Start-Up, hingga Doom at Your Service. Dari sekadar peran pendukung, dia memulai debutnya sebagai aktor utama dalam drama web series The Great Shaman Ga Doo Shim. Sebelum Nam Da Reum vakum selama 2 tahun untuk menjalani wajib militer, setidaknya dia meninggalkan dua judul web series yang bisa ditonton penggemar, Monstrous dan The Sound of Magic.