JAKARTA- Aktor Verrel Bramasta akhirnya bertemu dengan calon ayah sambungnya, Ferry Irawan. Belakangan dikabarkan pemain Putri untuk Pangeran itu belum memberikan restu untuk sang mama, Venna Melinda menikah lagi.

Seolah menepis kabar tersebut, Verrel Bramasta pun membagikan foto pertemuannya bersama sang mama dan Ferry Irawan. Dia bahkan mengaku bahagia asalkan perempuan yang melahirkannya itu bahagia.

"As long as you're happy mom, I can only pray for you.Bismillah (Selama kamu bahagia, ma. Aku hanya bisa berdoa untukmu. Bismillah)," tulis Verrell Bramasta dikutip dari Instagram, Sabtu (29/01/2022).





Melihat postingan itu, Venna Melinda pun membalas postingan putranya dengan mengucapkan terimakasih, atas restu yang telah diberikan Verrell.

"Love you kakak" tulis Venna Melinda.

Seperti diketahui, Verrell beakangan dikabarkan belum merestui hubungan Venna dan Ferry. Pasalnya, Venna sempat mengungkap jika ia kesulitan menghubungi Verrell untuk mengabarinya ihwal rencana pernikahannya dengan Ferry.

Bahkan pesan-pesan yang dikirimkan Venna kabarnya lama tak dibalas oleh Verrell. Sekedar informasi, pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan, direncanakan akan berlangsung di Bali . Bahkan sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut pernikahan pasangan selebriti itu.

