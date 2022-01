JAKARTA- Adik ipar Vanessa Angel, Fuji semakin menunjukan kedekatannya dengan Thariq Halilintar. Kali ini, dara 19 tahun tersebut memberikan kado spesial untuk adik Atta Halilintar itu yang berulang tahun pada hari ini, Sabtu (29/1/2022).

Momen tersebut terungkap dalam vlog YouTube Atta Halilintar. Thariq pun tampak senang menerima dua kado dari Fuji.

"Aku orang terbahagia di dunia ya," kata Thariq sambil membuka kado dari Fuji, dikutip dari YouTube AH, Sabtu (29/1/2022).

Kado pertama yang diberikan Fuji yakin sepatu. Berikutnya anak Haji Faisal itu memberikan miniatur berupa dua angka yang saling bertemu dan membentuk hati.

"Ini tandanya iya," kata Thariq.

Atta dan Aurel yang kala itu turut hadir langsung penasaran apa maksud dari Fuji memberikan kado sedemikian romantis kepada Thariq. Namun Fuji dan Thariq enggan menjawab rasa penasaran sang kakak.

"Ya ada lah (artinya), ya sudah kami saja yang tahu, lu enggak boleh tahu," kata Thariq Halilintar.

Melihat sang adik ipar enggan menjawab rasa penasarannya, Aurel tanpa pikir panjang langsung membeberkan tingkah aneh Thariq satu hari sebelum dirinya ulang tahun.

"Aku tau apa, kamu kemarin habis pergi berdua. aku kaget dia bawa baju bawa ini, mau kemana riq? katanya aku mau ngajak dinner, mau ngomong sesuatu sama dia," papar Aurel.

Aurel kemudian menggoda Thoriq dan Fuji yang tampak semakin salah tingkah.

"Oh ini simbol maksudnya say yes gitu?" lanjutnya.

Sayangnya Thoriq maupun tetap enggan menjawab rasa penasaran Atta dan juga Aurel. Fuji pun hanya terdiam menutupin mulutnya seolah sedang menahan malu.