JAKARTA - Aktris Raline Shah membuat warganet heboh dengan unggahannya di Instagram, pada 27 Januari 2022. Pada unggahan itu, dia terlihat melakukan panggilan video dengan tiga aktor tampan pemeran Spider-Man.

Ketiga aktor itu adalah Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland. “Zoom calls with the boys be like,” ujarnya dalam unggahan yang telah disukai lebih dari 96.000 akun Instagram tersebut.

Unggahan sang aktris ramai dikomentari warganet dan sesama rekan artis. Sebagian warganet mempertanyakan keaslian video tersebut. “Aduh, karena ini dirimu jadi bisa saja ini benaran,” kata model Tracy Trinita.

Akun @pplittaaa juga mengaku, tak bisa membedakan apakah unggahan sang aktris hanya halu semata atau memang terjadi. Pasalnya, aktris 5CM itu memang kerap bertemu dengan pesohor Hollywood.

“Kok aku percaya saja kalau kak Raline yang begini ya kayak bukan filter halu gitu loh,” ujar akun @hijabeas. Sementara akun @strugglemeh berkomentar, “Orang cantik ngehalu memang beda ya vibesnya.”

Saat ini, Raline Shah memang lebih banyak menghabiskan waktunya di Amerika Serikat. Dia juga kerap mengunggah penampilannya dalam berbagai acara penting yang membuatnya bertemu dengan berbagai pesohor dunia.*

