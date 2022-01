LOS ANGELES - Aktor Chris Evans menerima tawaran untuk menjadi lawan main Dwayne Johnson dalam film Red One. Mengusung genre komedi, film tersebut menampilkan aksi petualangan keliling dunia.

Red One akan digarap Jake Kasdan, sutradara yang pernah berkolaborasi dengan Dwayne Johnson dalam Jumanji: Welcome to the Jungle dan Jumanji: The Next Level. Sementara skenarionya digarap penulis film seri Fast and Furious, Chris Morgan.

Johnson mengonfirmasi keterlibatannya dalam film tersebut pada Juni 2021. Meski jadwal produksi dan detail cerita masih dirahasiakan, namun film ini direncanakan tayang pada libur Natal 2023.

Sementara itu, aktor Avengers: Endgame tersebut tengah terlibat dalam produksi film The Grey Man garapan Russo Brothers. Dalam film itu, dia beradu akting dengan Ryan Gosling. Ana de Armas, dan Rege Jean Page.

Tak hanya itu, Chris Evans juga menjadi pengisi suara Buzz Lightyear dalam film animasi Lightyear. Film garapan Pixar dan Walt Disney Pictures itu rencananya akan memulai debutnya di bioskop pada Juni mendatang.*

