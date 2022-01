JAKARTA - Youtuber Deddy Corbuzier belum lama ini mengaku sering mendapatkan teror. Menurut pengakuan Deddy Corbuzier, ancaman pembunuhan banyak diterimanya lewat pesan (DM/Direct message) di media sosial.

"Kalau ancaman matiin, ke DM banyak banget," kata Deddy dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (25/1/2022)

Lebih lanjut, ia mengatakan bukan hanya pesan tapi juga panggilan tak diketahui sering mengusiknya. Namun dirinya tak mengangkat panggilan tersebut karena sudah memahami.

"Berkali-kali kalau itu bos. Ada tapi gua gak angkat telepon yang gak gue kenal. Jadi, mereka dapet cape doang," sambungnya

Bahkan ada hal yang tak terduga dirasakan mantan pesulap profesional tersebut. Dia mengungkap bahwa ada sejumlah pihak yang sampai mendatangi studio podcast-nya.

"Kalau orang yang nyamperin ada, tiba-tiba ke studio pura-pura gila mau masuk. Ada bos, kemarin baru beberapa bulan lalu sampai di-take ama polisi di sini," jelas Deddy

Kendati demikian, pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini mengatakan sudah terbiasa dan terlatih menghadapi teror dan ancaman pembunuhan. Walaupun di awalnya ia merasa takut, semakin ke sini dia pun mulai terbiasa.

"Gua tidur gak anxiety, gua gak pernah kepikiran. Takut itu sudah lewat, kayak disomasi lah. Kalau pertama ada lah takut, tapi ketiga keempat kelima keenam ketujuh ya sudah lah," katanya.

Perlu diketahui jumlah teror yang banyak, dia membongkar total jumlah pihak yang mensomasinya. Maka dari itu dirinya membuat konten acara Somasi' (Stand on Mic, Take it Easy) dalam rangka menyindir sejumlah pihak yang kerap melayangkan somasi.

"87 lah total pihak yang somasi gua. Makanya gua bikin acara somasi. Lucu kan kalau (acara) somasi disomasi? Jadi ketika mereka mau somasi, kok bodoh," jelasnya

