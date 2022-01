SEOUL - Akun Instagram Kang Ye Won mendadak ramai dikomentari warganet. Hal itu sampai membuat sang aktris menghapus fotonya bersama YouTuber Free Zia (Song Ji A) yang diunggah di Instagram, pada 24 Januari 2022.

Foto itu diambil setelah aktris The One and Only itu dan Song Ji A menjadi bintang tamu dua program: Point of Omniscient Interfere (MBC) dan Knowing Brothers (JTBC). Bahkan dalam unggahannya itu, Ye Won menyebut sang YouTuber sebagai adiknya.

Namun karena Song Ji A terlibat skandal penggunaan outfit bermerek palsu, MBC memutuskan menghapus keberadaannya dalam Point of Omniscient Interfere. Sementara JTBC, tidak mengedit bagian sang YouTuber dalam tayangan mereka.

JTBC pun memberikan alasan di balik keputusan mereka melakukan hal tersebut. “Kontroversi Free Zia terjadi sebelum kami menayangkan program itu. Jika kami mengedit bagiannya, maka hal itu akan sangat merugikan bintang tamu lainnya, Lee Young Ji,” ujar stasiun TV kabel tersebut.

Sementara itu, Kang Ye Won yang merupakan Co-CEO di agensi Song Ji A, Hyowon CNC belum merilis pernyataan resmi terkait alasan dirinya mengunggah dan menghapus foto bersama sang YouTuber.*

Baca juga:

Kang Ye Won Adu Akting dengan Joy Red Velvet dalam The One and Only

Haji Faisal Ungkap 3 'Dosa' Doddy Sudrajat yang Sulit Dimaafkan

(SIS)