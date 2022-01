LYDIA Kandou dan Jamal Mirdad kerap dianggap mantan pasangan panutan yang masih hidup rukun dan mesra. Berikut potretnya.

Lydia Kandou menikah dengan Jamal Mirdad pada 1986. Semasa menikah mereka hidup harmonis walau beda agama.

Namun akhinya di 2013 lalu, hubungan mereka kandas dan dikaruniai empat orang anak laki-laki dan perempuan. Usai bercerai, mereka pun hidup damai dan masih sering menghabiskan waktu bersama ke-4 anaknya.

Berikut ini deretan foto Lydia Kandou dan Jamal Mirdad yang begitu harmonis, ditulis Selasa (25/1/2022).

Rayakan ulang tahun cucu

2018 lalu, Lydia Kandou merayakan ulang tahun cucunya, Natan. Mereka sekeluarga pergi makan di restoran. Di foto ini ada Kenang Mirdad, Naysilla Mirdad, Tyna Kanna juga Jamal Mirdad, sang mantan suami.

"09-09-2018 πŸŽ‚πŸŽ‚ NatanπŸ™πŸΌβ€οΈπŸ˜˜," tulis Lydia.

Keluarga yang begitu harmonis dan membuat netizen kagum.

Rayakan Idul Fitri  Meski beda agamanya, mantan pasangan suami istri ini juga saling menghormati agama masing-masing. Lydia ternyata masih ikut merayakan Idul Fitri bersama mantan suaminya. Bahkan di foto ini pun ada anak-anak mereka yang memasang raut wajah bahagia. "❀️ Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H Taqobbalallahu minna wa minkum Barakallahu Fiikum," tambah artis lawas ini. Merangkul  Lydia bukanlah menganggap Jamal sebagai mantan yang tak baik untuknya. Walau sudah resmi cerai, Lydia dan Jamal tetap pamer kemesraan. Mereka sepertinya sedang mengadakan acara makan siang bersama di rumah. Anak-anak mereka juga turut hadir dan kompak sekali loh. "Family lunch @home," katanya.