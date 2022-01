JAKARTA - Atta Halilintar melelang benda kesayangannya melalui akun Instagram. Benda tersebut diketahui merupakan headband atau bandana yang menjadi saksi hidupnya sejak awal karier, yakni sekitar 7-8 tahun silam.

Dalam akunnya, Atta terlihat membuka lelang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh peserta. Di antaranya no bid and run, dilarang mendelete bid, jika pemenang gagal membayar atau hit and run maka pemenang akan jatuh kepada peserta dengan bid tertinggi berikutnya, hingga bid akan ditutup 1x24 jam jika tak ada lawan untuk bidder tertinggi.

Pada subuh tadi, Atta terlihat mengunggah penawaran tertinggi yang diajukan oleh Steven Richard. Trader sukses tersebut bahkan rela membeli headband Atta dengan harga Rp 2 miliar.

"Bismillah Rp. 2.000.000.000,- semoga berkah @attahalilintar," tulis Steven Richard.

Melihat penawaran tersebut, Atta mengaku kaget sekaligus bahagia. Ia bahkan berharap agar niat baik Steven Richard dapat menjadi berkah.

"Subuh-subuh sudah 2M. Belum 24 jam terus pesat. Semoga hati baiknya jadi kebaikan untuk hidupnya ya sultan baik hati.. @stevenrichard.89," tutur Atta pada Instagram Storynya.

Sebagaimana diketahui, Atta Halilintar sengaja melakukan lelang headbandnya untuk pembangunan rumah penghafal Alquran. Bahkan bid tersebut sempat dibuka oleh Thariq Halilintar dengan penawaran harga Rp 10 juta oleh Thariq Halilintar.

"FIRST BID 10jt," tulis Thariq 19 jam lalu.

